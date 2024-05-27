领克 07 EM-P 车型第 1000 台交付：综合续航 1400 公里，售价 16.98 万元起

IT之家 5 月 27 日消息，日前，领克 07 EM-P 第 1000 台交付仪式在领克西溪交付中心举行，吉利汽车集团高级副总裁、领克汽车销售有限公司总经理林杰现身交车现场。

IT之家获悉，领克 07 EM-P 于 5 月 17 日正式上市，5 月 20 日开启交付。该车推出 3 款车型，售价区间为 16.98-18.98 万元。新车基于 CMA Evo 架构打造，采用了领克第二代设计语言，并配备了领克 EM-P 插电式混合动力系统。

领克 07 EM-P 长宽高分别为 4827mm*1900mm*1480mm，轴距为 2843mm。

该车车内配备 12.3 英寸全液晶仪表和 15.4 英寸中控触控大屏，搭载 LYNK Flyme Auto 魅族车机系统，还可以额外选装领克独家首发的 Co Pad 专属互联大屏。该屏幕是一款 12.6 英寸可拆卸的高清智慧屏，可以通过 Flyme Link 实现音响、座椅、空调、导航等众多控车功能。

动力方面，该车搭载 1.5T 四缸发动机和电机组成的插电式混合动力系统，系统综合功率为 280KW，系统综合扭矩为 615 牛米。新车 CLTC 纯电续航里程为 126 公里，27 分钟可实现 30%-90% 快充，其馈电油耗为 4.8L / 100km，CLTC 工况下综合续航里程超过 1400 公里。

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