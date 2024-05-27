阿维塔 07 更多官图公布：紫色车漆别有韵味，预计下半年上市

IT之家 5 月 27 日消息，阿维塔今日公布了旗下第三款车型 —— 阿维塔 07 的更多官图，完整地展示了这款新车的外观，主打的紫色车漆也别有韵味。

从图上看，这款新车延续了家族式设计风格，整体造型较为圆润，前脸配备呈“C”字形日间行车灯带，车顶位置配有激光雷达，车身侧面配备电子后视镜，采用隐藏式门把手设计。相较于阿维塔 12 车型，这款新的尾部设计更为收敛，接近于常规 SUV 车型。

此前这款新车已经在工信部完成申报，IT之家汇总主要信息如下：

SC6481ECABEV：纯电，尺寸 4825*1980*1620/1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2315kg，252kW 单电机（深蓝），磷酸铁锂电池。

SC6481EBABEV：纯电，尺寸 4825*1980*1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2434kg，188/252kW 双电机（深蓝 + 青山），磷酸铁锂电池。

SC6481EDA6HEV：插混，尺寸 4825*1980*1610/1620mm，轴距 2940mm，整备质量 2240kg，搭载峰值功率 115kW 的 1.5L 发动机 + 231kW 电机，磷酸铁锂电池。

SC6481EEA6HEV：插混，尺寸 4825*1980*1610mm，轴距 2940mm，整备质量 2326kg，搭载峰值功率 115kW 的 1.5L 发动机 + 131/231kW 双电机，磷酸铁锂电池。

据悉，这款新车定位中型 SUV，提供纯电 / 增程两种动力，预计今年下半年上市交付。对此，IT之家也会持续关注并带来跟进报道。

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