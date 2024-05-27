海外版拼多多 Temu 因“操纵行为”遭欧盟 17 国消费者组织投诉

IT之家5 月 27 日消息，据天空新闻台 5 月 16 日消息，代表欧盟国家 45 个区域消费者保护团体的欧洲消费者组织 BEUC 表示，海外版拼多多“Temu”因未能保护消费者并使用违反欧盟最新立法的“非法操纵手段”迫使消费者产生更多花费，遭到欧盟 17 个成员国的消费者组织投诉。

据悉拼多多于 2022 年 9 月正式出海，海外版 App 取名“Temu”。2023 年 4 月 21 日 Temu 在英国正式上线，随后在德国、法国、意大利、荷兰、新西兰、西班牙等 27 个欧盟国家间快速扩张，平均每月拥有约 7500 万活跃用户，目前业务范围已经覆盖全球 50 个国家和地区。

欧洲的 BEUC 消费者权益保护组织向欧盟委员会提起了申诉，包括法国、德国和西班牙在内的 17 个欧洲成员组织也向国家当局提出了同样的申诉。他们指责 Temu“未能保护消费者并采用非法的操纵手段”。

未能保护消费者

1、平台未能提供足够的有关 Temu 商家的信息，“消费者经常不知道他们从谁那里购买产品，可能无法确保这些商家销售的所有产品都符合欧盟标准”。

2、平台商品推荐系统运作的信息不够透明，无法向消费者说明推荐的原因。

非法操纵手段

1、平台扭曲或削弱了消费者在网上购物时做出“自由和明智决定”的能力。

2、用户注销平台账户较为困难。

3、平台商品在定价上误导客户。

上述部分问题已经涉嫌违反欧盟庞大的在线内容法，即《数字服务法》，该部法律要求所有数字平台都必须迅速删除非法内容，更加透明地说明其如何使用用户数据，并确保在线购物者的安全。

据悉 Temu 与德国消费者组织联合会签署了停止侵权声明，承诺解决相关的担忧。该公司发表声明，称自己是该地区的“新来者”，并表示一直在听取客户、监管机构和消费者团体的反馈，声称一直在调整其运营方式以符合当地的期望。

“关于 BEUC 的投诉，我们非常认真地对待它，并将对其进行彻底研究，”Temu 还写道。“我们希望继续与相关利益相关者进行对话，以改善 Temu 对消费者的服务。当我们确定需要改进的地方时，将共同努力并加强服务，纠正任何错误。我们以消费者的利益为中心，努力提供安全可靠的服务，受到消费者的重视，并增加重要的价值。我们致力于提高透明度，并完全遵守所有适用的法律和法规。”

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