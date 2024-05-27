小米 14 CIVI 手机 6 月 12 日在海外推出，本质是 CIVI 4 Pro

IT之家 5 月 27 日消息，小米官方宣布即将在印度市场推出小米 14 CIVI 手机，这是该系列首次登陆印度。虽然冠以全新命名，但小米 14 CIVI 本质上是此前在中国发布的 CIVI 4 Pro。

目前小米尚未公布小米 14 CIVI 的印度售价，CIVI 4 Pro 在中国的起售价为 2999 元。小米 14 CIVI 被定位为旗舰替代品，搭载最新的骁龙 8s Gen 3 处理器、50MP 主摄、67W 快充等配置。

IT之家附目前官方已公布的小米 14 CIVI 的部分规格参数：

显示屏：1.5K AMOLED 显示屏，120Hz 刷新率，康宁大猩猩 Victus 2 玻璃保护；

处理器：骁龙 8s Gen 3 处理器，最高可选 12GB LPPDDR5x 内存和 512GB UFS 4.0 存储；

相机：后置 50MP 主摄 (徕卡 Summilux 镜头) + 12MP 超广角 + 50MP 长焦；前置双 32MP 摄像头 (带超广角)；

电池：4700mAh 电池，支持 67W 快充；

系统：基于 Android 14 的 HyperOS。

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