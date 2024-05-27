荣耀即将推出首款搭载谷歌 Gemini AI 的智能手机，预计面向海外市场

IT之家 5 月 27 日消息，荣耀终端有限公司宣布，即将推出首款搭载谷歌 Gemini AI 及相关功能的智能手机。

IT之家援引 CNBC 消息，荣耀一位发言人透露，即将推出的设备将集成谷歌 Gemini AI、文本到图像生成工具 Imagen 2 等生成式 AI 服务，并且由 Google Cloud 提供相关的服务支持。

今年初，荣耀终端有限公司推出其新一代的 MagicOS 8.0 中已经嵌入了自研端侧 7B “魔法大模型”，搭配内置的 YOYO 助理，已经实现了场景感知、意图决策、用户理解能力，支持自然语言、语音、图片、手势、眼动等多模态的交互方式，可智能识别用户意图，进行快速推理决策，主动提供个人化服务，高效完成复杂场景任务。

从目前的情况来看，荣耀预计将面向海外市场推出搭载谷歌 Gemini AI 以及相关功能的终端设备，而国内市场仍然会采用自研且较为成熟的 YOYO 助理与“魔法大模型”。

据悉荣耀终端有限公司是少数几家在海外市场使用谷歌 AI 工具的公司之一。除此之外，三星今年 1 月宣布与 Google Cloud 合作，将 Gemini Pro 和 Imagen 2 引入其设备。

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