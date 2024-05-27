SE 官宣：《勇者斗恶龙 3 HD-2D 重制版》将登陆全平台

IT之家 5 月 27 日消息，曾陪伴无数玩家童年的经典 RPG 游戏《勇者斗恶龙 3》即将推出高清 2D 重制版，根据 Square Enix 官方社交账号的消息，本作将登陆 Nintendo Switch、PlayStation 5、Xbox Series X / S 和 PC Steam 平台。

遗憾的是，目前官方尚未公布更多关于该作的信息。该作最初于 2021 年系列 35 周年纪念直播中公布，当时仅表示会登陆主机平台。Square Enix 当时表示：“《勇者斗恶龙 3》高清 2D 重制版将为老玩家和新玩家带来独树一帜的体验，通过在像素风格的背景上加入 3D 效果，让游戏呈现出特别的立体感。”

据IT之家了解，原作《勇者斗恶龙 3：传说的开始》最早于 1988 年登陆红白机平台。此后在 1996 年登陆超级任天堂，2001 年登陆 GameBoy Advance，并陆续移植到 Wii 和手机平台。

即将推出的《勇者斗恶龙 3 HD-2D 重制版》采用了与近期的《歧路旅人》和《三角战略》相同的画面风格。这种看似简单的画面风格，制作成本实际上相当高昂。制作人 Tomoya Asano 在 2022 年表示：“开发高清 2D 游戏的花费可能超出你的想象，但这种风格非常适合史克威尔艾尼克斯想要推出的作品，其他公司模仿它可能不会带来太大收益。”

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