《笼中窥梦》团队新作：休闲解密游戏《阿蛋等什么》将上线手机端

IT之家 5 月 27 日消息，《笼中窥梦》团队新作《阿蛋等什么（while waiting）》将上线手机端，目前游戏官方 Optillusion 工作室已将该游戏上架 TapTap 游戏社区开启预约。

《阿蛋等什么》是一款休闲解密单机游戏，开发者表示，这款游戏的“终极目的”是让用户更好地“打发时间”，游戏没有教程，很多东西需要玩家自己去发现。

这是一款关于等待与人生的游戏。在游戏中，你将扮演主角阿蛋经历人生中多种需要等待的场景。等待下课，等待雨停，等待电梯，等待公交车……

你可以选择在等待的时间里做点什么来消磨时间，又或是…… 什么都不做。

在这短暂又漫长的等待时间里，尽情发挥你的想象力吧！

游戏特色：

在超多关卡中体验人生：等公交、等下课、等面试、等手术结果…… 面对从出生到死亡的各种情况，全面探索人生的各种等待瞬间。

什么都不做才是最快的速通：在等待的过程中，有各种各样的事情可以做，但却没有任何捷径或操作可以缩短等待时间。

喜剧外衣与严肃内核的共存：这是一出搞笑的闹剧：也是一场人生的旅程。与主角一同出生、成长、老去、并深入生活的方方面面。

藏在无趣等候中的有趣彩蛋：在看似平凡的等待过程中，发现大量隐藏的惊喜和隐藏元素，将无聊的时刻转变为成就感满满的收集。

学着变得耐心并拥抱每一天：在游戏的旅途中，理解耐心的艺术，拥抱并接受生活中的每分每秒。