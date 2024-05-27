今年前 4 个月欧盟新车注册量稳步增长，混动车成新宠

IT之家 5 月 27 日消息，据 Carscoops 报道，今年前四个月欧盟的新车注册量稳步增长，混合动力汽车的市场份额也大幅跃升。

1 月至 4 月期间，欧盟共计注册了 370 万辆新车，同比增长 6.6%。增幅主要集中在德国和西班牙，均为 7.8%，法国增长 7%，意大利增长 6.1%。

IT之家注意到，欧盟汽油和柴油车型的市场份额正在下降。今年 4 月，欧盟汽、柴油车型的市场份额为 48.9%，而去年同期为 52.8%。这部分被让出的市场份额主要由混合动力车型填补，其市场份额从 24.9% 上升至 29.1%。值得注意的是，上个月欧盟汽油车型销量攀升了 7.3% 至 328,967 辆，主要得益于西班牙（+24.1%）、德国（+18.6%）和意大利（+14.1%）的增幅。

柴油车市场则保持平稳，4 月份售出 11.8 万辆，占市场份额的 13%。柴油车销量在德国增长了 28.1%，但在意大利下降了 21.1%，西班牙下降了 19.3%，法国下降了 18.1%。

欧盟市场对电动汽车的兴趣持续增长。4 月份，传统混合动力汽车销量飙升 33.1%，其中法国增长 48.1%，西班牙增长 38.5%，德国增长 25.9%。4 月份共售出 265,992 辆混合动力汽车。插电式混合动力汽车销量上个月增长了 3.7%，达到 62,148 辆。

欧盟纯电动汽车的注册量上个月也激增 14.8%，达到 108,552 辆，法国和比利时分别增长了 45.2% 和 41.6% 。纯电动汽车的市场份额保持稳定，为 11.9%。今年 1 月至 4 月期间，欧盟共计注册了 441,992 辆纯电动汽车，同比增长 6.4%。

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