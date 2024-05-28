33.02 万元，奥迪 Q4 e-tron 冠军纪念版车型上市：首发限量 50 台

IT之家 5 月 28 日消息，一汽奥迪 Q4 e-tron 冠军纪念版正式上市，官方指导价为 33.02 万元，限量首发 50 辆。

据介绍，这款车型是为了致敬达喀尔拉力赛冠军车型奥迪 RS Q e-tron 而打造，外观方面与普通版基本保持一致，不过车身采用冠军限定砂砾金配色，并以亮黑色饰板进行点缀。

车头采用悬浮式矩阵式 LED 大灯和独特的数字日间行车灯技术，尾灯组的设计也充满了科技感，具有动态转向灯和出发 / 回家动画功能，进一步提高了车辆的识别度。

内饰方面，奥迪 Q4 e-tron 延续老款车型布局，配备 10.25 英寸数字仪表盘、带声音反馈的 11.6 英寸 MMI 中央触控显示屏。IT之家注意到，该车搭载了新一代奥迪 Connect，可以兼容不同的 App，比如加入高德地图，并能与手机版高德地图形成互联。

此外，2024 款奥迪 Q4 e-tron 座椅采用全新 Laedana 环保科技皮革，50 e-tron quattro 在耀野版中添加了火山灰高级木质装饰，营造出奢华的车内氛围。

智驾方面，2024 款奥迪 Q4 e-tron 在智能驾驶辅助方面进行了全面提升，全系车型均标配 L2 智能驾驶辅助功能，覆盖高速和城市道路行驶过程中的多场景。

2024 款奥迪 Q4 e-tron 创意版包括 ACC 自适应巡航控制、奥迪智能侧向辅助系统（包括盲点监测、偏离警告、倒车后交叉交通辅助）、奥迪集成预安全系统基础版，奥迪集成前置安全系统前置版（包括主动制动和行人保护功能）、道路交通标志识别、车道偏离警告丰富的驾驶辅助功能，如主动车道保持辅助（具有交通堵塞辅助功能）。

动力方面，奥迪 Q4 e-tron 车型搭载最大功率为 150 千瓦的后置单电机，峰值扭矩为 310 牛・米，匹配容量为 84.8 千瓦时的三元锂电池组，CLTC 工况下续航里程为 605 公里。

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