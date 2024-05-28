消息称一加 Ace 3 Pro 手机可选白色陶瓷 / 亮银玻璃 / 素皮三款机身，有望 7 月底发售

IT之家 5 月 28 日消息，博主 @数码闲聊站今天披露了一加新机的外观信息，该机“工程机”目前拥有“热锻白色陶瓷机身”、“热锻亮银玻璃机身”、“素皮机身”三种材质，博主同时透露这款手机采用“6.78"1.5K 8T BOE 常规窄曲屏 + 金属中框 + 一体热锻大圆 DECO”配置。

评论区存在两种声音，一种声音认为该机是一加 Ace 3 Pro，一种声音认为该机是一加 13，不过IT之家综合对比此前报道的系列手机参数，这款新机有望为一加 Ace 3 Pro（此前消息称一加 13 为 2K 微曲屏）。

参考IT之家先前报道，一加 Ace 3 Pro 手机暂定 7 月底发布，该机“采用 6.78 英寸 1.5K 曲屏 + 金属中框 + 新镀膜工艺玻璃机身质感三件套”，IT之家整理目前该机已知参数信息如下：

SoC：骁龙 8 Gen 3

屏幕：1.5K 8T LTPO 曲屏

后置摄像头：50MP“大底主摄” + 8MP + 2MP

电池：6100 毫安时，支持 100W 充电

▲ IT之家图赏：一加 Ace 3

作为参考，一加 Ace 3 搭载骁龙 8 Gen 2 芯片 + LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存。正面配备 6.78 英寸 2780×1264 分辨率 OLED 屏，手动最高亮度 800nit、全局激发亮度 1600nit、局部峰值亮度 4500nit。该机内置 5500mAh 大电池和 100W 快充，27 分钟可充满电。

一加 Ace 3 前置采用了 16MP 的三星 S5K3P9 传感器，后置 50MP 主摄（索尼 IMX890，OIS，1/1.56"）+ 8MP 超广角（索尼 IMX355）+2MP 微距（豪威 OV02B）三摄。

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