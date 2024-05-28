realme 真我 GT6 手机包装曝光，主打 4 项 AI 功能

IT之家 5 月 28 日消息，消息源 OnLeaks 携手科技媒体 smartprix，分享了 realme 真我 GT6 手机的外包装，标注的“AI”表明该机是一款具备生成式 AI 功能的手机。

realme 真我 GT6 手机的零售包装盒和 GT 6T 一样，采用了深色主题，正面是亮黄色的手机名称，底部是品牌标语（"Next Ai"）。

第二张图片显示了包装盒的另一面，揭示了这款手机将推出的 GenAI 功能。

AI Night Vision

首先，realme GT6 将配备 AI 夜视（AI Night Vision）功能。

IT之家注：背面并没有提供功能描述，该媒体基于图片辅助推断，AI 夜视功能可能是在光线不足的环境中切换到暖色调的显示功能，也可能是帮助主摄像头在夜间拍摄出更好图像的功能。

AI Smart Loop

AI Smart Loop 应该与智能手机的文本摘要和生成能力有关。

AI Smart Removal

AI Smart Removal 功能应该是帮助用户移除照片背景中不需要的干扰因素。

AI Smart Search

应该类似于谷歌的圈选即搜功能，增强搜索功能。

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