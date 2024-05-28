3789 元 6 期免息：索尼 Xperia 1 IV 微单手机京东清仓（首发 8499 元）

索尼 Xperia 1 IV 微单手机于 2022 年 5 月份发布，12GB + 256GB 版首发价为 8499 元。

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索尼 Xperia 1 IV 采用跟上一代相同的 6.5 英寸 4K AMOLED 显示屏，21:9 屏幕比例，支持 120Hz 的刷新率，屏幕亮度提高了 50%。

配置方面，索尼 Xperia 1 IV 采用了骁龙 8 Gen 1 旗舰处理器，有 12GB+256GB 和 12GB+512GB 两个版本，可以通过 microSD 插槽进行扩展。

后置相机方面，索尼 Xperia 1 IV 主摄像头采用 1/1.7 英寸的传感器，支持 OIS 光学防抖。超广角摄像头是一个 1/2.5 英寸的传感器，支持自动对焦。潜望式长焦摄像头是一个 1/3.5 英寸的传感器，也支持 OIS 光学防抖和自动对焦。

索尼表示，三个摄像头支持 120 帧 / 秒的 4K 视频拍摄，都提供带有 FlawlessEye 的光学防抖，眼部自动对焦，以及实时物体跟踪和自动对焦。所有相机都能够利用图像堆叠来扩大动态范围，并能在启用自动对焦 / AE 和 HDR 的情况下进行 20 fps 的连拍。背面的 RGB 红外传感器向控制相机白平衡的 AI 算法提供信息，还有一个 3D ToF 传感器。

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