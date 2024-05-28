银昕推出 ATTIS 650/750R Bronze 非模组铜牌 ATX3.1 电源

IT之家 5 月 28 日消息，SilverStone 银昕近日推出了全新电源系列 ATTIS，未来银昕全部铜牌转换效率的 ATX 电源产品均将隶属该产品线。

ATTIS 系列的首批产品是 ATTIS 650/750R Bronze，两款电源均采用非模组直出线材设计，其中 ATTIS 650R Bronze 包含黑白双色版本，ATTIS 750R Bronze 目前则仅有黑色版本。

ATTIS 650/750R Bronze 电源均采用单路 12V 电路设计，通过 ATX 3.1 认证，支持高达 200% 的功率偏移，不过两款电源均没有提供 12+4 Pin 的线材。

说到线材，这两款电源均采用扁平易弯线材设计，方便装机走线，ATTIS 650R Bronze 白色版的原装线材也为白色。

IT之家整理具体线材规格如下：

1* 主板 24 Pin 供电线；

1* CPU 辅助供电线（4+4 Pin）；

2* PCIe 辅助供电线（6+2 Pin）；

2* SATA 供电线（一出三）；

1* Molex 大 4 Pin 供电线（一出三）。

ATTIS 650/750R Bronze 电源采用标准 ATX 电源外形规格，搭载 120mm 尺寸散热风扇，MTBF 时长 100000 小时。

银昕方面暂未公布该系列电源在国内市场的具体上市时间和定价。

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