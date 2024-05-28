摩托罗拉 Moto G85 手机渲染图再曝光：5000 万主摄、6.67 英寸屏幕

IT之家 5 月 28 日消息，消息源 @MysteryLupin 今天分享了摩托罗拉 Moto G85 5G 手机的高清渲染图和规格信息，称该机将采用骁龙 6s Gen 3 芯片。

IT之家附上摩托罗拉 Moto G85 5G 手机的规格信息如下:

处理器：高通骁龙 6s Gen 3（八核，2.3GHz，Adreno 619）

屏幕：6.67 英寸 pOLED FHD+ 120Hz

后置摄像头：5000 万像素 f / 1.79，900 万像素超广角 / 微距

前置摄像头：3200 万像素

内存：8GB

存储：256GB

重量：173 克

电池：5000 mAh，支持 33W 充电

上述规格中处理器可能存在争议，此前 GeekBench 跑分库数据显示摩托罗拉 Moto G85 5G 手机显示采用高通骁龙 4 Gen 3 处理器。

摩托罗拉 G85 5G 手机的高清渲染图也已经曝光。该机采用后置双摄的设计，配备 5000 万像素主摄，支持光学防抖。

手机正面采用 OLED 曲面屏幕，底部是扬声器格栅、USB-C 端口、SIM 卡托盘以及麦克风，顶部则是降噪麦克风和杜比全景声（Dolby Atmos）标识。

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