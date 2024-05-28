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小米米兔儿童手表 S1 上架：90 天高精度轨迹记录，支持心率血氧检测，1199 元

2024/5/28 15:18:13 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 28 日消息，小米今天在京东上架一款米兔儿童手表 S1，这款儿童手表主打“定位技术”，将于 5 月 31 日上午 10:00 开售，首发到手价 1199 元

据介绍，米兔儿童手表 S1 支持“GPS、北斗、GLONASS、GALILEO、QZSS”5 大卫星定位系统和定位技术，支持 90 天高精度轨迹查询、室内定位、商场定位、AI 定位、位置追踪，号称“室外高精度 2-5 秒连续定位，孩子 90 天内去过哪里，家长一查即可知道。”

该机配备 SOS 求救功能，孩子佩戴手表进出家、学校、危险区域，或是在途中有偏移轨迹、长时间逗留等情况，家长都会收到提醒。

此外，米兔儿童手表 S1 支持健康监测功能，可对孩子脑疲劳、视疲劳、压力、情绪、心率、血压进行全天监测，同时收录跳绳、跑步、立定跳远等 9 个系列共 100 多门课程，支持 20 米防水。

IT之家整理手表参数信息如下：

  • 屏幕：1.78 英寸 448 x 368 分辨率 LCD 屏

  • RAM：1GB

  • 存储空间：8GB

  • 前置摄像头：5MP

  • 后置摄像头：8MP

京东小米米兔儿童手表 S11199 元直达链接

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关键词：小米米兔儿童手表智能手表

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