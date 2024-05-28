在线学习平台 CCtalk 否认拖欠客户 6000 万元后跑路：公司法人、高管在上海总部正常上班

IT之家 5 月 28 日消息，在线学习平台 CCtalk 今日发文对此前拖欠客户超 6000 万元进行回应，平台表示没有“跑路”，拖欠 6000 万元的情况并不准确。

官方回应原文如下：

近日，有媒体报道了一则关于我司的新闻，说我司拖欠客户 6000 万元，疑似“跑路”。此则信息并不准确、有失偏颇，我们不回避、不逃避、也不接受不符合事实的歪曲。现在就此问题进行公开澄清：

第一，CCtalk 没有“跑路”，将来也不会“跑路”。公司法人并未人间蒸发，每天依然和高管、员工 100 多人在一起，均在上海总部正常上班，CCtalk 客户端一直都能正常登录使用，一切线上课程都可正常观看。5 月 24 日，CCtalk 正式发布社区化版本，整体转型为覆盖教育、知识、兴趣等广泛内容的知识型社区，让每一个热爱生活，探索未知的用户可以轻松收获、分享有趣内容，发现同好，获得更深层次的交互体验，链接更多商业可能。

第二，CCtalk 自 2016 年独立运营以来，因为一直坚持低佣金补贴商户的模式，从去年开始运营资金出现紧张的情况，对于部分机构和个人讲师的结算款项未能及时结算，根据实际情况，我们陆续提供了差异化的还款方案，从去年 12 月至今的 6 个月时间里，我们每天都有安排资金还款。（请见下图）

第三，CCtalk 所谓拖欠 6000 万元的情况并不准确，实际上我们针对未能及时结算的老客户设计了各种方式的欠款抵扣方案，即针对今年在 CCtalk 开课的老客户我们采用 4% 的平台手续费直接用于抵扣去年未到账的欠款，目前签订了抵扣协议并正在抵扣的待结款项约占总体的 75%，历史欠款正在逐步减少，有部分客户甚至已经全部抵消完欠款。同时我们每个月都在积极沟通和按月排款，我们并不想也不会置之不理。

第四，虽然自去年底开始，网络舆情汹涌，谣言满天飞，但跟大家可能预想的不一样的是，CCtalk 今年发展势头比较良好，本年新增入驻商户（包括机构个人）有 2420 个，经历本次风波，我们仍然是绝对的行业头部，这里有几个数据跟大家汇报分享：2024 年 1 月 1 日-2024 年 5 月 26 日，即今年前 5 个月里，我们经营交易额达 2.8 亿元（准确数字是 286,442,564 元），整体运营收入不断趋向平稳健康，我们现在何来“跑路”的必要？

第五，CCtalk 即将迎来 9 岁的生日，我们珍视平台上的每一个商户，为了 CCtalk 的未来，我们努力坚持，耐心地与每一位有疑问的老师沟通，从去年开始 CCtalk 一直都在默默处理平台的待结款项，并未过多处理一些舆情消息，我们的简单朴素的想法是：尽我们公司最大的努力，确保所有的款项都可以尽早结算。

第六，我们从去年 12 月开始现在已经实行了新的结算方案，可实现 D+7 实时到账，今年 2.7 亿交易额就是所有商户通过新结算方式产生的。欢迎媒体采访任何一个今年新入驻 CCtalk 的商户，新方案是我们为客户提供高品质服务，践行社会责任的体现。

最后，谢谢媒体的监督报道，欢迎更多的公众监督，在这里我们重申：CCtalk 永远不会逃避责任，而且我们相信在今年我们会越来越好，给我们自己一个更好的交代，也给 CCtalk 所有的商户、用户更好的交代！