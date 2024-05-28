机械革命无界 14X 酷睿版笔记本开启预售：Ultra 7 155H、80Wh 电池，5999 元

IT之家 5 月 28 日消息，机械革命无界 14X 酷睿版在锐龙版上市一个多月后终于开启 100 元定金预售，搭载酷睿 Ultra 7 155H 处理器、32GB 内存、1TB 固态硬盘，到手价 5999 元。
机械革命无界 14X 笔记本采用金属机身、立轴设计，支持 180° 屏幕开合，重量约 1.45 千克。
无界 14X 采用对称牛角式双风扇双热管散热架构，性能释放可达 70W（锐龙版为 65W）。
此外，该款笔记本还搭载 80Wh 电池，官方宣称续航时间可达 11 小时（锐龙版为 13 小时）。
新机搭载一块 14 英寸 2.8K 120Hz 屏幕，拥有 100% sRGB 色域与 450 尼特亮度。
无界 14X 搭载双 DDR5 SO-DIMM 内存插槽，预装 2x 16GB DDR5 5600 内存；提供两个 PCIe 4.0 x4 M.2 2280 盘位，预装 1TB SSD 固态硬盘。
此外，无界 14X 酷睿版还支持 Fn + X 快捷键切换三种性能模式，原装 100W 氮化镓适配器。
IT之家附接口配置如下，与锐龙版相比，机身后部的 USB4 接口变为雷电 4 接口。
机械革命无界 14X 酷睿 Ultra 版笔记本现已开启 100 元定金预售，5 月 31 日 20:00 正式开售，到手价 5999 元。
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