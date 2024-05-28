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机械革命无界 14X 酷睿版笔记本开启预售：Ultra 7 155H、80Wh 电池，5999 元

2024/5/28 19:08:03 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 28 日消息，机械革命无界 14X 酷睿版在锐龙版上市一个多月后终于开启 100 元定金预售，搭载酷睿 Ultra 7 155H 处理器、32GB 内存、1TB 固态硬盘，到手价 5999 元。

主视觉

机械革命无界 14X 笔记本采用金属机身、立轴设计，支持 180° 屏幕开合，重量约 1.45 千克。

金属机身

无界 14X 采用对称牛角式双风扇双热管散热架构，性能释放可达 70W（锐龙版为 65W）。

散热系统

此外，该款笔记本还搭载 80Wh 电池，官方宣称续航时间可达 11 小时（锐龙版为 13 小时）。

电池

新机搭载一块 14 英寸 2.8K 120Hz 屏幕，拥有 100% sRGB 色域与 450 尼特亮度。

屏幕

无界 14X 搭载双 DDR5 SO-DIMM 内存插槽，预装 2x 16GB DDR5 5600 内存；提供两个 PCIe 4.0 x4 M.2 2280 盘位，预装 1TB SSD 固态硬盘。

内存

此外，无界 14X 酷睿版还支持 Fn + X 快捷键切换三种性能模式，原装 100W 氮化镓适配器。

性能模式

IT之家附接口配置如下，与锐龙版相比，机身后部的 USB4 接口变为雷电 4 接口。

接口配置

机械革命无界 14X 酷睿 Ultra 版笔记本现已开启 100 元定金预售，5 月 31 日 20:00 正式开售，到手价 5999 元。

京东机械革命无界 14X (Ultra 7 155H 32G 1T 120Hz 2.8K)100 元定金预售，5 月 31 日 20:00 正式开售 5999 元直达链接


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关键词：机械革命无界14X

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