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6865 元 3 期免息：格力云锦三代 3 匹立柜变频空调 618 新低发车

2024/5/28 20:16:35 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
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能效值 APF 4.42，符合一级能效标准，最大循环风量 1310 m³ / h。

-35℃~60℃宽温运行，适用面积约 30-40㎡，官方支持 10 年整机包修。

产品参数

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