一汽奔腾小马汽车上市：122/170km 续航可选，2.69 万元起

IT之家 5 月 28 日消息，一汽奔腾旗下小马车型今日上市，售价区间为 2.69-3.19 万元。

该车共有“萌趣马”“元气马”和“活力马”三种配置版本可选，提供 122km 和 170km 两种续航里程。

一汽奔腾小马提供山茶绿、天黛青、气泡蓝、茉莉白、蜜桃粉、芝士白共 6 种车身配色，采用 3 门 4 座两厢车。该车长宽高分别为 3000/1510/1630 毫米，轴距为 1953 毫米。

座舱方面，该车提供沙滩金、蜜桃粉、气泡蓝、天黛青、山茶绿共五种配色，提供液晶仪表、旋钮式换挡、双色座椅、后驻车雷达、远程解锁、主驾驶座安全气囊等。

动力方面，该车搭载最大功率 20 千瓦的单电机，最大扭矩 85 牛・米，可选 9.4 千瓦时和 13.9 千瓦时两种容量电池组，对应 CLTC 工况纯电续航为 122km 和 170km。

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IT之家附一汽奔腾小马汽车各版本售价如下：

122km 萌趣马 2.69 万元

170km 元气马 2.99 万元

170km 活力马 3.19 万元

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