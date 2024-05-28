保时捷首款混合动力 911 全球首秀：3.6T 水平对置 T-Hybrid 混动系统、398kW、610Nm

IT之家 5 月 28 日消息，保时捷在今晚 9 点举行的直播活动中发布了当前一代保时捷 911 的中期改款（992.2）车型，新款 911 Carrera GTS 为首款采用 T-Hybrid 轻量化、高性能混合动力系统的 911 公路版车型。

新款保时捷 911 首发 7 款车型：

911 Carrera：290kW（394Ps）、450Nm

911 Carrera Cabriolet：290kW（394Ps）、450Nm

911 Carrera GTS：398kW（541Ps）、610Nm

911 Carrera GTS Cabriolet：398kW（541Ps）、610Nm

911 Carrera 4 GTS：398kW（541Ps）、610Nm

911 Carrera 4 GTS Cabriolet：398kW（541Ps）、610Nm

911 Targa 4 GTS：398kW（541Ps）、610Nm

▲ 911 Carrera GTS

▲ 911 Carrera GTS Cabriolet

▲ 911 Targa 4 GTS

全新 T-Hybrid 高性能混合动力系统搭载：

全新 3.6L 水平对置发动机

全新研发的电动废气涡轮增压器

永磁同步电机与 PDK 集成

轻量化高压电池设计

零百加速时间 3.0 秒、最高车速 312km/h

此外，改款车型还搭载全新设计的进气格栅、带矩阵光束的高分辨率 LED 大灯、重新设计的贯穿式尾灯、与车型专属标配的运动排气系统。

内饰方面，新款车型首次配备全数字化仪表组，搭载 12.6 英寸曲面显示屏与 10.9 英寸中央显示屏，标配真皮内饰、Sport Chrono 组件、Bose 音响与全景影像系统，支持 QQ 音乐、哔哩哔哩等应用。

此外，PASM 保时捷主动悬挂管理系统行车高度降低 10mm，并首次标配后桥转向系统提升、首次在车身底部配备自适应前扩散板，提供可选装的空气动力学组件。

IT之家注意到，保时捷本次尚未发布新款 911 Turbo 与 GT 系列车型。

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