首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>汽车新闻

保时捷首款混合动力 911 全球首秀：3.6T 水平对置 T-Hybrid 混动系统、398kW、610Nm

2024/5/28 22:12:45 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：

IT之家 5 月 28 日消息，保时捷在今晚 9 点举行的直播活动中发布了当前一代保时捷 911 的中期改款（992.2）车型，新款 911 Carrera GTS 为首款采用 T-Hybrid 轻量化、高性能混合动力系统的 911 公路版车型。

911 海报

新款保时捷 911 首发 7 款车型：

  • 911 Carrera：290kW（394Ps）、450Nm

  • 911 Carrera Cabriolet：290kW（394Ps）、450Nm

  • 911 Carrera GTS：398kW（541Ps）、610Nm

  • 911 Carrera GTS Cabriolet：398kW（541Ps）、610Nm

  • 911 Carrera 4 GTS：398kW（541Ps）、610Nm

  • 911 Carrera 4 GTS Cabriolet：398kW（541Ps）、610Nm

  • 911 Targa 4 GTS：398kW（541Ps）、610Nm

911 Carrera GTS 外观

911 Carrera GTS 内饰

▲ 911 Carrera GTS

▲ 911 Carrera GTS Cabriolet

911 Targa 4 GTS 外观

车身 T-Hybrid 标志

▲ 911 Targa 4 GTS

全新 T-Hybrid 高性能混合动力系统搭载：

  • 全新 3.6L 水平对置发动机

全新 3.6L 水平对置发动机

  • 全新研发的电动废气涡轮增压器

电动废气涡轮增压器

  • 永磁同步电机与 PDK 集成

动力总成

  • 轻量化高压电池设计

  • 零百加速时间 3.0 秒、最高车速 312km/h

此外，改款车型还搭载全新设计的进气格栅、带矩阵光束的高分辨率 LED 大灯、重新设计的贯穿式尾灯、与车型专属标配的运动排气系统。

进气格栅

LED 大灯

尾灯与排气系统

内饰方面，新款车型首次配备全数字化仪表组，搭载 12.6 英寸曲面显示屏与 10.9 英寸中央显示屏，标配真皮内饰、Sport Chrono 组件、Bose 音响与全景影像系统，支持 QQ 音乐、哔哩哔哩等应用。

曲面显示屏

中央显示屏

第三方应用

此外，PASM 保时捷主动悬挂管理系统行车高度降低 10mm，并首次标配后桥转向系统提升、首次在车身底部配备自适应前扩散板，提供可选装的空气动力学组件。

保时捷主动悬挂管理系统

IT之家注意到，保时捷本次尚未发布新款 911 Turbo 与 GT 系列车型。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：保时捷911混合动力

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用