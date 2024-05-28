索尼 PS+ 六月会免游戏：《海绵宝宝：宇宙摇摆》《怒之铁拳 4》等

IT之家 5 月 28 日消息，索尼刚刚公布了 PlayStation Plus 六月的会免游戏阵容，相关游戏将从 6 月 4 日起开放入库，官方同时宣布今年的 Days of Play 活动将于 5 月 29 日开启，6 月 12 日结束。

6 月 PlayStation Plus 基础会免游戏

《海绵宝宝：宇宙摇摆》（PS4 / PS5）

《AEW：Fight Forever》（PS4 / PS5 ）

《怒之铁拳 4》（PS4）

二档新增游戏

《渔帆暗涌》（PS4 / PS5，5 月 29 日）

《LEGO 漫威超级英雄 2》（PS4，5 月 31 日）

《Cricket 24》（PS4 / PS5，6 月 5 日）

《GTA：圣安地列斯 最终版》（PS4 / PS5，6 月 7 日）

三档新增 PS VR 2 游戏（6 月 6 日入库）

《捉鬼敢死队：鬼王崛起》

《Walkabout Mini Golf》

《Synth Riders 幻音骑士》

《历历在目》

《行尸走肉：圣徒与罪人 第 1/2 章》

三档新增 PS2 经典游戏（6 月 11 日入库）

《古墓丽影传奇》

《星球大战：克隆战争》

《狡狐大冒险》

三档新增游戏试玩（5 月 29 日入库）

《WWE 2K24》（PS4 / PS5）

IT之家同时获悉，5 月 29 日至 6 月 9 日期间，所有开通 PlayStation Plus 会员 12 个月会籍的新用户可享受最大 7 折的折扣，在 5 月 29 日至 6 月 12 日期间，现有的 PS 老会员可 75 折升级至 12 个月的二档会员，或以 7 折升级至 12 个月的三档会员。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。