谷歌 ChromeOS 即将迎来新功能：阅读辅助、专注模式等

IT之家 5 月 28 日消息，谷歌今日公布了即将登陆 ChromeOS 的一系列全新特性，包括“帮助我阅读”、专注模式和“我上次浏览过什么？”等。

“我上次浏览过什么？”（Where was I？）功能将帮助用户快速恢复工作状态，全新的概览界面将显示用户之前打开过的所有窗口、标签页和应用。屏幕底部还将新增信息栏，显示天气状况、最近打开的谷歌云端硬盘文档以及即将到来的日程安排。“欢迎回来”卡片会提示用户“打开上次会话的窗口和应用”，并提供相应的预览，其中可能包含来自已手机后浏览过的网页。跨设备间的建议功能将帮助用户在不同操作系统间无缝衔接任务，例如，用户可以在安卓或苹果手机的 Chrome 浏览器中开始阅读一篇文章，然后轻松地在 Chromebook 上继续阅读。

“帮助我阅读”（Help me read）功能可以让用户轻松获取网页或 PDF 文档的摘要，并能以对话的方式进行后续提问。

“专注模式”则将“请勿打扰”模式提升到了一个新高度。用户可以设置倒计时并选择特定的 YouTube 音乐播放列表或“专注音效”来避免干扰。

IT之家注意到，谷歌还展示了类似 Pixel Recorder 的 Chromebook Plus“实时转录”功能，以及适用于观看视频和视频通话的“实时翻译”功能。

最后，谷歌展示了基于安卓 Project Gameface 的 ChromeOS“面部和手势追踪”功能，这项功能可以让用户“撰写和发送电子邮件、打开和使用应用或浏览网页，而无需使用键盘或下载和管理第三方软件。” 尽管这项功能仍处于早期开发阶段，但它无疑将显著提升 ChromeOS 的无障碍使用体验。

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