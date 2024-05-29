热门 VR 游戏《工作模拟器》登陆苹果 Vision Pro 头显

IT之家 5 月 29 日消息，Owlchemy Studios 今天宣布旗下 VR 游戏《工作模拟器》（Job Simulator）正式上架 visionOS App Store，邀请 Vision Pro 头显用户体验。

《工作模拟器》是一款由 Owlchemy Labs 制作的虚拟现实模拟游戏，于 2016 年 4 月 15 日在 Microsoft Windows 平台上发售，并于 2016 年 10 月 13 日移步到 PlayStation 4 平台，2019 年 5 月 21 日登陆 Oculus Quest。

游戏设定在一个所有人类工作都被机器人取代的世界中，进入《工作模拟器》体验“工作”的感觉。

官方介绍如下：“在这个世界中，机器人已替代人类去工作。玩家将在游戏中将听从自己的机器人上司的命令扮演美食家去品尝美食，或是一名公司员工去审阅邮件等等。快快加入这个世界，去完成一天美好的工作吧！”

XR 头显发烧友 Justin Ryan 分享了一段《工作模拟器》在 Apple Vision Pro 上的游戏视频，据他说，这款游戏在该设备上“表现非常出色”。

除了《工作模拟器》游戏之外，《假期模拟器》游戏也登陆 Vision Pro 头显。

苹果 Vision Pro 的《工作模拟器》售价 19.99 美元（IT之家备注：当前约 145 元人民币），《假期模拟器》售价 29.99 美元（当前约 217 元人民币），仅兼容 visionOS。

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