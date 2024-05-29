407 人参与，代号“Polaris”的《巫师》新游戏下半年进入全面制作阶段

IT之家 5 月 29 日消息，CDPR 结束开发维护《赛博朋克 2077》游戏之后，已经将更多的开发重心放在代号为“Polaris”的《巫师》新游戏项目上，目前已经有超过 400 人参与制作，并计划于 2024 年下半年全面投入制作。

联合首席运营官 Piotr Karwowski 在今天的投资者电话会议上表示：“目前有 400 多人参与开发这款游戏，我们计划在今年下半年进入制作阶段。还有一张方便的图表说明了细分情况”。IT之家附上官方介绍视频如下：

根据截至 2024 年 4 月 30 日的信息，有 407 名开发人员正在开发代号为“Polaris”的《巫师》新游戏项目，而《赛博朋克》后续作品“Orion”有 56 名开发人员，《巫师》衍生作品“Sirius”有 39 名开发人员，独立 IP“Hadar”有 20 名开发人员。

代号为“Polaris”的《巫师》新游戏项目信息并不多，目前仅确认是全新 AAA 级别 RPG 三部曲的第一部作品。开发人员目前透露的信息是，游戏将添加“新的游戏元素和新的机制”，以区别于之前的系列作品。

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