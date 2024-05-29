马斯克脑机接口公司 Neuralink 启动植入物研究，计划招募三名患者

IT之家 5 月 29 日消息，美国政府的临床试验数据库公告显示，马斯克的脑机接口公司 Neuralink 计划招募三名患者参与一项为期数年的研究，以评估其脑机植入设备的性能。

路透社之前还报道称，Neuralink 在申请美国监管机构批准开展临床试验时曾计划招募 10 名患者。

美国食品药品监督管理局 (FDA) 表示，他们通常建议公司公布研究信息，以提高公众信任并尊重参与研究的患者，但 FDA 拒绝评论 Neuralink，后者也没有进行回应。

数据库资料显示，Neuralink 这项研究预计将在 2026 年完成主要部分，整个研究预计在 2031 年完成。该研究将招募年龄在 22 至 75 岁之间且患有四肢瘫痪等疾病的患者。

根据 Neuralink 给出的条件标准，患者至少已经丧失活动能力一年时间且没有好转，预期寿命大于或等于 12 个月。IT之家注意到，Neuralink 还要求患者已经因脊髓损伤或叫作肌萎缩侧索硬化症 (ALS) 导致手、腕和手臂活动受限或根本无法活动。

根据周一发布的注册信息，这项“首次人体早期可行性研究” 已于 1 月开始，不过早期可行性研究无需公布试验细节，但主流医学期刊通常会要求组织单位在该数据库上注册以提供试验信息。

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