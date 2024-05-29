毛发切割主刷：小米米家全能扫拖机器人 M30 S 京东 2559 元 3 期免息

小米米家全能扫拖机器人 M30 S 开售于 4 月 17 日，采用创新伸缩式机械臂、毛发切割主刷，建议零售价 3699 元。

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据IT之家了解，小米 M30S 采用创新机械臂，沿边清洁覆盖率高达 99%；创新切割毛发主刷，边扫边割，高效切毛防缠绕；7300Pa 超强风机，可应对地板缝隙、地毯深处等不易打扫的清洁盲区；仿生加压恒湿擦地，模拟人手加压擦地方式，配合主机内置水箱，清洁时保持拖布恒湿状态。

基站方面，该产品支持最高 60℃热水清洗拖布，最快 2 小时热风烘干，无需手洗、免晾晒，防霉、防异味。此外，该产品还采用双风道自动集尘，最快 10 秒收集垃圾至集尘袋内，最长 75 天扔一次尘袋，采用 99% 抑菌的抗菌尘袋；配备 4L 超大容量清水箱、污水箱。

智能化方面，该产品搭载 S-Cross 广域结构光避障系统，110° 超广角感知低矮障碍物；采用行业前沿的激光导航技术，360° 扫描室内环境，快速构建居家户型，AI 托管式智能扫拖。此外，用户还可通过米家 App、小爱同学进行远程控制。

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