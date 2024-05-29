日本利用 38GHz 频段全球首次实现 4 公里高空 5G 通信演示

IT之家 5 月 29 日消息，SKY Perfect JSAT、NTT DOCOMO、日本国家信息通信研究所（NICT）和松下昨日联合宣布，利用模拟高空平台站（High-Altitude Platform Stations，以下简称 HAPS）的轻型飞机，成功在约 4 公里高度使用 38 GHz 频段进行了 5G 通信的验证演示。

此次试验在飞行高度约 4 公里的飞机和三个地面站之间，利用 38 GHz 频段电波建立了 5G NR 方式的空中中继地面 5G 网络的回程线路，是该领域的首创。

▲ 验证测试

利用 HAPS 的非地面网络（Non-Terrestrial Network，简称 NTN）是 5G 和 6G 扩展通信覆盖范围的有效技术，此次演示的结果将加速 HAPS 网络的实际应用。

IT之家附参与研究的公司或组织介绍：

SKY Perfect JSAT 是日本卫星运营商，也是日本唯一一家同时提供多频道付费电视广播和卫星通信服务的供应商

NTT DOCOMO 是日本移动运营商，拥有超过 8900 万用户，是 3G、4G 和 5G 移动网络技术的主要贡献者之一

日本国家信息通信研究所是日本唯一一家专门从事信息通信技术领域的国家研发机构

松下成立于 1918 年，业务覆盖消费电子、住宅、汽车、工业、通信和能源领域

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