智云写趣百瓦全彩棒灯 C100 上市：RGB 灯效、远程可控，首发 1299 元起

IT之家 5 月 29 日消息，智云官方今日发布了写趣百瓦全彩棒灯 C100，支持全彩 RGB 灯效，可连接 App 远程控制，首发价 1299 元起。

IT之家附产品详情信息如下：

智云写趣百瓦全彩棒灯 C100 支持全彩 RGB 灯效，拥有 RGBWW 五色混光，3.6 万色可选；满功率可达 100W；支持红绿 ±10 档调节。

▲ 图源智云官方：人像图片已打码

C100 集成控制模块，支持蓝牙 Mesh 组网，可接入 ZY Vega App 实现远程控制。

▲ 图源智云官方：人像图片已打码

智云写趣 C100 可选装控光附件，如格栅、挡光板和 U 型柔光罩，及适用于单光组合使用的双灯转接件。

智云写趣 C100 支持 2700K-6500K 色温无极调节，满功率照明 3870Lux，CRI≥98、TLCL≥95。同时 C100 内置 6 节 4500mAh 的 21700 规格电池，100W 功率续航约 54 分钟，支持 DC 适配器供电以及 PD 协议供电。

C100 棒灯 RGB 光效

颜色替换

颜色追逐

单色移动

双色移动

三色移动

七彩律动等

C100 棒灯情景光效

SOS

狗仔队

电视

坏灯泡

闪电

蜡烛

颜色呼吸

颜色循环

颜色闪烁

色温呼吸

色温循环

色温闪烁

智云写趣 C100 采用 MARK II 型智云电子回压散热系统，内嵌 9 个 FOC 散热风扇，拥有智能调控算法，支持实时调整风扇转速。

C100 还配备中文屏显，拥有双旋钮，支持亮度、色温等参数调节；棒灯自带 1/4 英寸螺孔，支持自定义拓展、转接灯架使用。

智云写趣 C100 棒灯售价信息如下：

轻装版：原价 1499 元，首发价 1299 元

COMBO 版：原价 1999 元，首发价 1799 元

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