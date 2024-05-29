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智云写趣百瓦全彩棒灯 C100 上市：RGB 灯效、远程可控，首发 1299 元起

2024/5/29 14:19:44 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 5 月 29 日消息，智云官方今日发布了写趣百瓦全彩棒灯 C100，支持全彩 RGB 灯效，可连接 App 远程控制，首发价 1299 元起。

图源智云官方

IT之家附产品详情信息如下：

智云写趣百瓦全彩棒灯 C100 支持全彩 RGB 灯效，拥有 RGBWW 五色混光，3.6 万色可选；满功率可达 100W；支持红绿 ±10 档调节。

图源智云官方

▲ 图源智云官方：人像图片已打码

C100 集成控制模块，支持蓝牙 Mesh 组网，可接入 ZY Vega App 实现远程控制

图源智云官方：人像图片已打码

▲ 图源智云官方：人像图片已打码

智云写趣 C100 可选装控光附件，如格栅、挡光板和 U 型柔光罩，及适用于单光组合使用的双灯转接件。

图源智云官方

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智云写趣 C100 支持 2700K-6500K 色温无极调节，满功率照明 3870Lux，CRI≥98、TLCL≥95。同时 C100 内置 6 节 4500mAh 的 21700 规格电池，100W 功率续航约 54 分钟，支持 DC 适配器供电以及 PD 协议供电。

图源智云官方

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C100 棒灯 RGB 光效

  • 颜色替换

  • 颜色追逐

  • 单色移动

  • 双色移动

  • 三色移动

  • 七彩律动等

C100 棒灯情景光效

  • SOS

  • 狗仔队

  • 电视

  • 坏灯泡

  • 闪电

  • 蜡烛

  • 颜色呼吸

  • 颜色循环

  • 颜色闪烁

  • 色温呼吸

  • 色温循环

  • 色温闪烁

图源智云官方

智云写趣 C100 采用 MARK II 型智云电子回压散热系统，内嵌 9 个 FOC 散热风扇，拥有智能调控算法，支持实时调整风扇转速。

图源智云官方

C100 还配备中文屏显，拥有双旋钮，支持亮度、色温等参数调节；棒灯自带 1/4 英寸螺孔，支持自定义拓展、转接灯架使用。

图源智云官方

智云写趣 C100 棒灯售价信息如下：

  • 轻装版：原价 1499 元，首发价 1299 元

  • COMBO 版：原价 1999 元，首发价 1799 元

京东智云写趣 C100 棒灯 1299 元起直达链接


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