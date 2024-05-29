11000Pa 吸力 + 70 度拖地：科沃斯 T30 PRO 扫拖机器人 3309 元赠耗材包

科沃斯 T30 PRO 扫拖机器人上架于 3 月 27 日，提供 11000 Pa 吸力，其中水箱版发售价 3999 元。

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据介绍，这款扫拖机器人配备恒贴边技术，号称扫拖覆盖率达到 100%、拖地覆盖率达到 99%，抹布到边距离小于 1mm；同时配备灵缠双梳齿防缠绕技术，号称清洁效率 99.4%。

此外，这款扫拖机器人内置语音助手，支持 70 度热水洗拖，支持 20mm 越障，同时拥有 290 分钟续航。

IT之家同时注意到，官方声称这款扫拖机器人支持苹果 iPhone 灵动岛 / Apple Watch / iOS 桌面小组件控制，同时也支持脚触控制，号称“踢一下就干净”。

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