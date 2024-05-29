消息称我国将投入约 60 亿元鼓励全固态电池研发

IT之家 5 月 29 日消息，中国日报消息，我国或将投入约 60 亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业或获得政府基础研发支持。

该项目鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。经过严格筛选后，最后具体分为七大项目，聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。

4 月以来国内全固态电池产业化提速，多家企业竞相宣布全固态电池研发动态和量产时间表。IT之家汇总近期全固态电池相关消息如下：

4 月 11 日，中国科学院青岛生物能源与过程研究所在硫化物电解质研究取得新进展，研究团队正在进行 20Ah 硫化物全固态电池成型生产线落地筹备工作，力争 2026 年率先实现硫化物全固态电池批量化生产。

4 月 12 日，广汽科技日上，广汽推出了全固态电池技术，预计将于 2026 年在昊铂车型搭载。负责人称全固态电池的开发难度堪比攀登“珠穆朗玛峰”，需要在材料、设计、制造、集成等方面进行突破。

4 月 28 日，宁德时代首席科学家吴凯出席先进电池前沿技术研讨会时表示，目标 2027 年小批量生产全固态电池。

5 月 24 日，上汽集团在其新能源技术发布会上宣布，全固态电池基于聚合物-无机物复合电解质技术路线，上汽清陶首条全固态电池产线已经立项，计划 2025 年底完工，2026 年正式量产。

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