魅族 21 系列手机推送 Flyme AIOS 11.24.5.28 daily：实况通知、即圈即搜

IT之家 5 月 29 日消息，魅族 21 系列手机推送 Flyme AIOS 11.24.5.28 daily 内测版本，完整系统包大小约 5.55GB 左右，支持实况通知、图文解读、即圈即搜等功能。

IT之家汇总该版本亮点功能如下：

连麦对话：支持面试、口语、咨询等多种专业对话场景。

动效优化：手势动效可打断和物理引擎更真实。

实况通知：支持息屏、锁屏、桌面全场景流转提醒。

个性化外观主题：拥有景深壁纸、多功能小组件，支持小组件堆叠。

AI 网页总结：支持微信公众号、网页长文等网址总结，想 Get 重点，连网页都不用打开。

AI 文档解读：不仅能快速总结关键信息，还支持用户追问文档细节，英文文档也能快速中文总结。

AI 搜索：不用在浏览器挨个打开网页去看内容，把问题抛给 AI 搜索，它能直接汇总结论，并支持信息来源查看和搜索内容进一步追问。

拖拽流转：一拖即搜，一拖即传，告别在应用之间来回复制粘贴。

通话助理：骚扰电话当断即断，外卖快递智能回复；AI 记录总结生成通话摘要和待办事项；AI 实时翻译。

AI 全局录音：支持全局应用录音，会议记录一键生成。

AI 笔记创作：会议议程、OKR、团建攻略等内容快速代写。