阿斯顿・马丁将继续生产 V8、V12 发动机，V6“不够高端”

IT之家 5 月 29 日消息，英国豪华汽车制造商阿斯顿・马丁宣布将继续研发 V8 和 V12 大排量发动机，以满足消费者对强劲动力和澎湃声浪的追求。这一决定与该公司此前计划背道而驰，此前阿斯顿・马丁曾计划用 V6 发动机取代 V8 发动机。

今年 2 月，阿斯顿・马丁为旗下 Vantage 车型进行了升级，将源自梅赛德斯-AMG 的 4.0 升双涡轮增压 V8 发动机的动力提升了 153 马力和 115 牛・米。此外，该公司还确认将在下一代 Vanquish 车型上搭载全新的双涡轮增压 V12 发动机，该发动机最大功率可达 824 马力，峰值扭矩可达 1000 牛・米，将成为 DBS 车型的替代者。

值得一提的是，就在四年之前，阿斯顿・马丁还曾计划研发一款 V6 发动机来取代旗下的 V8 发动机。然而，这一项目在去年被废止。在最近的一次采访中，阿斯顿・马丁的产品和市场战略总监亚历克斯・朗 (Alex Long) 表示，V6 发动机无法像 V8 和 V12 发动机那样带给驾驶者强烈的情感共鸣。

“驾驶的乐趣不仅仅在于速度，”亚历克斯说道，“我还想要一些激情，想要真实的声浪和轰鸣，并且能够自豪地说这是一辆 V8 或 V12 的车型。因为 V8 和 V12 发动机通常只配备在非常特别和令人兴奋的车型上，而 V6 发动机则不够高端。”

亚历克斯指出，许多阿斯顿・马丁的消费者日常驾驶电动汽车，但他们仍然渴望拥有一辆能够提供更纯粹驾驶体验的车型。

“这些汽车的燃油经济性并不是最优的，” 亚历克斯表示，“它们通常不是车主家中的唯一一辆车。因此，许多阿斯顿・马丁的消费者家里可能还有一辆电动汽车，但他们仍然渴望 V8 发动机的声浪、轰鸣和振动等感官体验。”

IT之家注意到，阿斯顿・马丁并不是唯一一家坚持大排量发动机的汽车制造商。据报道，梅赛德斯-AMG 也放弃了最初为全新 CLE 63 Coupe 和敞篷版车型配备 2.0 升混合动力四缸发动机的计划，而是选择继续使用备受追捧的 4.0 升双涡轮增压 V8 发动机。

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