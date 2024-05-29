适配《F1 24》与《多元宇宙大乱斗》，英特尔推出 31.0.101.5534 版显卡驱动

IT之家 5 月 29 日消息，英特尔发布了适用于 Arc A 系列显卡、锐炬 Xe 显卡和集成 Arc 核显的酷睿 Ultra 处理器的 31.0.101.5534 版驱动。

IT之家注：本版本驱动未通过 WHQL 认证，最新版 WHQL 认证驱动仍为 5522。

5534 新版本驱动适配了新作《F1 24》与《多元宇宙大乱斗（MultiVersus）》。

该版本驱动适用于以下平台：

第十一代智能英特尔酷睿处理器家族（代号 Tiger Lake、Rocket Lake、Tiger Lake-H）

第 12 代英特尔酷睿处理器家族（代号 Alder Lake-S、Alder Lake-H、Alder Lake-P、Alder Lake-U、Alder Lake-HX、Alder Lake-N）

第 13 代英特尔酷睿 处理器家族（代号 Raptor Lake-S、Raptor Lake-HX、Raptor Lake-H、Raptor Lake-P、Raptor Lake-U）

第 14 代智能英特尔酷睿处理器家族（代号 Raptor Lake 更新）

英特尔 Core Ultra 处理器家族（代号 Meteor Lake）

英特尔锐炬 Xe 独立显卡家族（代号 DG1）

英特尔锐炫显卡家族（代号 Alchemist）

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