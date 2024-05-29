5.99 万元起，2024 款奇瑞艾瑞泽 5 惠民版汽车上市

IT之家 5 月 29 日消息，2024 款奇瑞艾瑞泽 5 汽车于去年 10 月推出，市场指导价区间为 5.99 万元-7.59 万元。时隔半年多，奇瑞宣布上新 2024 款艾瑞泽 5 惠民版。

2024 款奇瑞艾瑞泽 5 惠民版可选 1.5L 手动风尚型、1.5L CVT 风尚型，IT之家附定价变更如下：

1.5L 手动都市型 5.99 万元，惠民版取消该配置

1.5L 手动风尚型 6.59 万元，惠民版降为 5.99 万元，降价 6000 元

1.5L CVT 风尚型 7.59 万元，惠民版降为 6.99 万元，降价 6000 元

两款新车型的配置都和老款相同，基本可以等同为降价 6000 元。该车搭载奇瑞新一代 1.5L 米勒循环发动机 + 9 速 CVT 变速器，号称发动机最大热效率达 40%、轻量化提升 30%，最大功率 88kW，峰值扭矩 148N・m，整车起步加速提升 10%、整车油耗降低 8%。同时，怠速噪声全面优化，最低 38 分贝。

新车长度为 4572mm、宽度为 1825mm、高度为 1482mm，拥有 2670mm 轴距。溜背式的车顶设计，车窗周围采用了黑色饰条包裹，还有多幅式的轮毂。

内饰方面，2024 款艾瑞泽 5 惠民版中控台配备 9 英寸触控屏，带有高德地图 / 手机映射 / 智能语音 / 天气预报 / 视频音乐等功能；采用软质搪塑仪表台，搭配皮质多功能运动平底方向盘；贯穿式空调出风口设计，全包覆式人体工程学皮座椅。

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