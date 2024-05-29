CDPR 计划加快游戏发行节奏，同时开发多个项目

IT之家 5 月 29 日消息，波兰游戏开发商 CD Projekt RED 昨日公布了其 2024 年第一季度财报，该公司第一季度综合收入为 5789 万美元，而综合净利润则为 2550 万美元，同比增长 44%。其中大部分销售额来自《赛博朋克 2077：往日之影》，该资料片在 2023 年售出超过 500 万份。

CD Projekt RED 还自豪地宣布，《赛博朋克 2077：往日之影》在 Steam 上的近期用户评价在 5 月 10 日时曾一度突破 95% 的好评率，被标为“好评如潮”。不过截至IT之家发稿时，该好评率似乎已经下降至 90%，不过仍然非常出色。

在随后的财报电话会议中，CD Projekt RED 联合首席执行官 Michał Nowakowski 确认该工作室计划加快游戏发行节奏。

Nowakowski 表示：“我们在开发《往日之影》时就同时进行了两个项目的制作，因为它本身就是一个大型项目，有近 300 人参与其中。同时，我们也已经在进行《Polaris》的开发，因此我们拥有同时进行多个项目开发的经验。现在我们也正在进行多个项目的开发，波士顿工作室正在开发《赛博朋克 2》，欧洲团队则主要负责《Polaris》（即《巫师 4》）的开发。当然，我们还有其他团队正在进行其他项目，例如与 The Molasses Flood 合作在波士顿开发的 Project Sirius，以及与 Fool's Theory 合作开发的《巫师 1 重制版》。所以大家可以期待我们发布更多作品，加快发行节奏也是我们计划中的一部分，不过我暂时不会透露项目之间的发布时间间隔。”

和以往一样，CD Projekt RED 还公布了各个项目当前的开发人员数量。其中，有 407 名员工正在开发《Polaris》，56 人负责《Orion》（即《赛博朋克 2》），39 人参与 Sirius（衍生作品），20 人在研发全新 IP“Hadar”项目，96 人负责“共享服务”（本地化、质量保证、数据、洞察和体验、人工智能），还有 13 人参与其他项目。

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