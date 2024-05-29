滴滴第一季度总营收 491 亿元同比增长 14.9%，中国出行日均单量 3250 万单

IT之家 5 月 29 日消息，滴滴今日发布截至 3 月底的第一季度财报。2024 年第一季度，滴滴总营收 491 亿元人民币，同比增长 14.9%；第一季度净亏损 13.5 亿元人民币。第一季度核心平台交易总额（GTV）达到 922 亿元人民币，同比增长 26.9%。

同期，包括中国出行和国际业务在内的核心平台交易量也在持续增长。一季度滴滴核心平台交易量为 37.5 亿单，同比增长 30.3%。其中，中国出行总单量同比增长 27.1% 至 29.5 亿单，国际业务总单量同比增长 44% 至 7.9 亿单。以此计算，中国出行、国际业务日均单量分别达到 3250 万单、870 万单，创历史新高。

此外，根据滴滴此前披露的不超过 10 亿美元回购计划，截至 2024 年 5 月 24 日，公司已经按计划回购了总计约 3710 万股 ADS，约合 1.524 亿美元（IT之家备注：当前约 11.05 亿元人民币）。3 月 1 日至 5 月 24 日期间，回购约 2220 万股 ADS，约合 9800 万美元（当前约 7.11 亿元人民币），回购力度逐步加大。

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