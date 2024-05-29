年交付 12 万辆，小米汽车有自己独特的优势

原文标题：《雷军“膨胀”了》

5 月 23 日，小米集团在第一季度财报中披露，小米智能电动汽车 Xiaomi SU7 系列累计锁单量达到 88063 辆，截至 2024 年 5 月 15 日累计交付新车已达到 10000 辆。在当晚的投资者电话会议上，小米集团合伙人兼总裁卢伟冰表示，小米的目标是确保今年交付 10 万台车，并挑战交付 12 万台车。

消息一出，业界震惊。

要知道，不久前，小米 CEO 雷军刚公布了小米 SU7 发布后首月交付的成绩。

截止 4 月 30 日，小米 SU7 的 4 月交付量达 7058 台。

同时，小米 SU7 累计锁单量也达到了 88063 台。据雷军介绍，预计 5 月底开始交付小米 SU7 Pro 版，6 月的月交付将超过 1 万辆。

谁知没过几天，雷军再次给自己“上发条”，定下了年交付 12 万辆的目标。

难怪有网友调侃说：雷军这是“膨胀”了。

玩笑归玩笑，不妨认真分析下，小米的目标会否过于激进？小米汽车能完成这个交付目标吗？雷军还有哪些撒手锏？

1、底气十足

迄今为止，造车新势力当中最快完成 10 万辆交付目标的是问界，用时 15 个月。如今，按照小米的新目标，等于是不仅将突破这个记录，还要在这个基础上更进一步。

毫无疑问，“从小卷到大”的小米，又有了当时其入局手机行业、颠覆行业格局的姿态。在新能源汽车行业进入淘汰赛之际，加速着行业变革。

小米提升今年交付目标的原因之一，是它希望借此解决交付周期的问题。这是目前很多消费者在小米 SU7 和其他车型之间犹豫，不敢下订的最大阻碍。

也有机构投资者认为，在小米 SU7 发布后，投资者对小米热情高涨。眼下投资者对小米关注的重点，在于它汽车的订单、交付以及单车售价，这是评估汽车业务估值的重要指标。从目前股价来看，今年 10 万辆的交付目标已按照较高的市销率，已经反映到市值当中。

自小米在 3 月 12 日官宣小米汽车上市发布时间起，小米集团股价已上涨超 36%，市值增长超 1120 亿元。当前投资者对新能源汽车的投资热情已较两三年前大幅消退，小米需要讲出新故事，才能获得投资者的青睐。

从目前用户反馈的交付周期看，即便小米 SU7 Max 版本等车型交付时间有所提前，但现在下订用户，普遍交付周期还在 30 周以上。

如前所述，小米方面计划在今年 6 月，小米 SU7 单月新车交付量要超过 10000 辆。为达成这一目标，卢伟冰表示，已经准备在 6 月双班生产，小米汽车工厂产能全力提速，基本可以做到比锁单时 App 给出的时间略有提前。

当然，双班生产还只是权宜之计，接下来小米汽车产能还有待二期工厂落地，以及更多新车型的上市。

小米位于北京亦庄的工厂共分为两期，一期目前已经投产，占地面积约 72 万平方米，年产能为 15 万辆；二期今年正式动工，2025 年完工。

小米管理层也在业绩会上透露了另一个关键数据，即目前的订单结构，这关系到小米目前的单车售价数据。卢伟冰表示，Max 版的订单占比意外地高达 40% 以上，这一数据反映出市场对这一型号的极高热情。小米 SU7 的颜色选择中，雅灰、霞光紫、海湾蓝和橄榄绿尤为受欢迎，尤其是霞光紫，订单占比达到了二十几的百分点。

卢伟冰认为，小米 SU7 的用户群非常广泛，从苹果用户到女性车主，再到 BBA（宝马、奔驰、奥迪）的忠实用户，在吸引着各种背景的消费者。他提到，超过一半的苹果用户选择了小米 SU7，而女性用户的比例也在不断上升，显示出小米汽车的市场魅力。

2、智驾提速

小米在销售与整车制造上的成绩刷新记录后，雷军的工作重点开始转移至智能驾驶。

5 月 18 日，雷军驾驶小米 SU7 Pro 进行了高速、城市 NOA 的直播首秀。直播中，雷军辟谣了小米将与第三方合作视觉方案的传言，雷军表示“我们自打一开始就立下目标，小米所有的智能驾驶要自己研发！”

“由小米自己研发智驾，每年的成本就超过 20 亿元，投入是巨高无比的，在国内很少有从头到尾全部自研的厂商。敢不敢全部自己做高端智驾，这也体现了公司有没有成为智能驾驶领航者的雄心。”雷军在直播中两次喊话招人，公开询问是否有智驾大牛愿意加入小米。

电话会议上，对于业界关注的小米汽车智驾方案，卢伟冰表示，小米汽车智能驾驶采用了全链路自研方案，由叶航军博士领军，目前团队规模超 1000 人。

本月底，小米汽车将开始向 Pro、Max 版本推送城市 NOA 功能，首批预计会开通 10 座城市，到今年 8 月份还将解锁更多城市。小米也表示，要在智驾方面，继续加大预算，仅今年，就要投入 15 亿。

更劲爆的消息是，前图森未来中国 CTO 王乃岩将加入小米汽车，向小米技术委员会主席、小米汽车自动驾驶负责人叶航军汇报。媒体向小米相关人士进行了确认。此前，王乃岩主导图森未来中国的研发与管理工作，同时负责 L2 级辅助驾驶、L4 级自动驾驶方案的开发落地。王乃岩的加入，是小米智驾技术提速的标志性信号。

卢伟冰在接受采访时强调，小米确实有其他车型在开发中，但目前公司精力全部在小米 SU7 交付上面。关于新车型的详细信息仍然是高度机密，现在不是公开的时候。

虽然目前细节仍然保密，但市场上已经有关于小米第二款和第三款车型的各种传言。

据此前爆料，小米第二款车型是 SUV，以前是一款纯电车型，如今已吸取了理想 MEGA 的教训，改成了增程车型，对标车型为理想旗舰 L9。整体设计可能有点类似保时捷卡宴，预计售价应该会低于理想 L9，随后再推出中型 SUV。

3、收入暴增

汽车之外，小米的其他业务进展也不错。

小米集团一季度业绩报告显示，公司营收为 755 亿元，同比增长 27.0%；经调整净利润为 65 亿元，同比增长 100.8%，双双创下季度新高。

在手机、IoT 和互联网三大主营业务全面增长及高端化战略的带动下，小米已连续三个季度实现营收和经调整净利润双增长，业绩增长进入快车道。

智能手机业务方面，一季度，小米智能手机出货量为 4060 万部，与 2023 年一季度的 3040 万部相比增长 33.7%，连续三个季度实现同比增长。

小米集团表示，这主要得益于小米智能手机全球布局成效显著，中东、拉美、非洲、东南亚等重要市场均保持稳定扩张趋势。

根据调研机构 Canalys 数据显示，按照智能手机出货量计算，小米全球智能手机出货量已连续 15 个季度排名前三，市场占有率达 13.8%。小米一季度在全球 56 个市场排名前三，67 个市场排名前五，其中，中东出货量排名稳居第二，市场份额同比大幅提升 7.1 个百分点至 20.9%；拉美、东南亚、非洲等区域排名稳居第三，市占率分别达 15.3%、16.5% 和 10.6%。

在出货量增长的带动下，2024 年第一季度，小米智能手机分部营收为 465 亿元，同比增长 32.9%，实现连续四个季度环比增长。

小米集团 IoT 与生活消费产品一季度营收为 204 亿元，与 2023 年一季度的 168 亿元相比增长 21.0%。

财报显示，截至 2024 年 3 月 31 日，小米 AIoT 平台已连接的 IoT 设备（不包括智能手机、平板及笔记本计算机）数达到 7.86 亿，同比增长 27.2%；2024 年 3 月，米家 App 的月活跃用户数同比增长 14.0% 至 8910 万。

同时，一季度，小米大家电业务收入同比增长超过 46%；互联网服务营收同比增加 14.5% 至 80 亿元，创下历史新高。

财报中，小米集团介绍，这得益于用户规模持续扩大，2024 年 3 月，全球月活跃用户数达到 6.58 亿，同比增长 10.6%。其中，中国大陆月活跃用户数达到 1.60 亿，同比增长 9.7%。

小米集团总裁卢伟冰近日在业绩会上表示，2024 年是小米生态升级年，目标是利用三年时间把在中国大陆市场的门店扩张到 2 万家，并且优化门店位置选择，增大店面面积。

4、结语

小米过去对消费者的洞察，打造出了让消费者青睐的产品，这些能力又在流量带来的乘数效果下不断放大，并转化为具体的订单量。但包括理想、小鹏等新势力的经历也表明，造车新势力成长不易，在成为行业巨头的路上，还有重重困难需要它去突破。

好在小米有着自己的独特优势。作为一个造车新势力，小米有着“蔚小理”所不具备的资金、产业实力，这让它能够相比其他新势力跑得更快。但当雷军决定押上人生全部的声誉，用小米品牌来造车起，也决定雷军在造车之路上必须别人走得更稳。否则，也会影响到小米其他业务。

好在雷军还有卢伟冰、许斐等与他一路通行的管理层、团队，让他能在带着小米汽车打硬仗的同时，后方依旧稳固。接下来，则是小米迈过一道道坎，在销量上不断突破。

雷军“膨胀”了吗？至少他在推动者小米，在成为全球前五车厂的路上，加速疾行。

本文来自微信公众号：车百智库 （ID：EV100_Plus），作者：王伟

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