人人都可以是导演，Halide 团队推出 Kino 专业拍摄视频应用

IT之家 5 月 30 日消息，热门摄影应用程序 Halide 开发商今天宣布推出 Kino 应用程序，是一款专为拍摄电影视频而设计的应用程序。

Kino 提供了专业人士拍摄视频所需的工具，同时也为业余摄像师提供相关指导。Kino 应用程序内置一键式视频录制功能，其 Instant Grade 功能预设来自专家的专业调色内容，用户也能导入自己的 LUT，从而在录制时部署色彩分级。IT之家附上相关图片如下：

AutoMotion 功能默认使用 180 度快门角度，帮助用户在拍摄中捕捉电影般的动态效果。当环境光线充足时，AutoMotion 标签会变成绿色，表示此时是捕捉动态的理想时机。

虽然 Kino 界面的设计简单易用，但也有许多专业工具可供选择。有 RV 调整、AE 和 WB 锁定等曝光调整选项，也有控制快门速度和 ISO 的全手动模式。

该应用包含用于调整分辨率、帧速率、编码等的快速访问工具，此外还有电平网格、用于调整曝光的 RBG 波形和用于改变焦距的对焦峰值。

Kino 目前已经在苹果 App Store 平台上架（点此访问），售价为 68 元。

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