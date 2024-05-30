波音星际客机 Starliner 获准于 6 月 1 日进行首次载人飞行测试

IT之家 5 月 30 日消息，当地时间 5 月 29 日，NASA 宣布波音 Starliner 任务已通过审查，波音、NASA 和联合发射联盟（ULA）一致同意“放行”，计划于本周六（6 月 1 日）下午 12:25 进行试飞。

接下来，NASA 领导层将与波音公司和 ULA 于美国东部时间 5 月 31 日星期五下午 1 点在肯尼迪新闻礼堂举行发射前新闻发布会。

该任务属于 Starliner 的首次载人飞行测试 (CFT)，Starliner 届时会搭乘 ULA Atlas V 火箭将 NASA 宇航员布奇・威尔莫尔和苏尼・威廉姆斯送往国际空间站并停留大约一周。

美国宇航局表示，三方领导人“验证了发射准备情况，包括支持试飞的所有系统、设施和团队”。

当然，尽管当前的目标是拟于 6 月 1 日首次试飞，但波音仍选择将 6 月 2 日、5 日和 6 日作为备用日期。迄今为止，波音公司已因“星际客机 ”的挫折而损失了 15 亿美元（IT之家备注：当前约 108.75 亿元人民币），还有 NASA 近 50 亿美元（当前约 362.5 亿元人民币）的开发资金。

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