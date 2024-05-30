阿里巴巴宣布完成发行 50 亿美元高级可转债

IT之家 5 月 30 日消息，阿里巴巴在港交所发布公告，宣布完成发行可转换优先票据。

阿里巴巴表示，公司已向美国证交会提交 6-K 表格，关于已完成私募发行本金总额为 50 亿美元（当前约 363 亿元人民币）于 2031 年到期的利率为 0.50% 的可转换优先票据，其中包括初始购买者充分行使额外购买最多 5 亿美元（当前约 36.3 亿元人民币）本金总额的票据之权利。

阿里巴巴美股今日报收于 79.06 美元每股，市值达 1911.82 亿美元（IT之家备注：当前约 1.39 万亿元人民币）。

据介绍，本次可转换优先票据年息为 0.25% 到 0.75%，期限为七年，前五年不可赎回。条款显示，这些票据将有 30% 到 35% 的转换溢价。

此前在 5 月 21 日，京东也宣布计划发行可转债。市场预计后续美团、腾讯等公司也有可能跟进发行类似可转债。

阿里巴巴在公告中表示，计划将票据发行所募集的资金净额用于：在票据发行定价的同时，根据现有股份购回计划购回若干阿里巴巴美国存托股份；为不时根据该公司现有股份购回计划而进行的进一步股份购回提供资金；为订立限价看涨交易所需成本提供资金。

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