周星驰首部微短剧《金猪玉叶》6 月 2 日上线，24 集 100 多处致敬

IT之家 5 月 30 日消息，抖音官宣，与周星驰联合开发运营的“九五二七剧场”首部微短剧《金猪玉叶》第一季，将于 6 月 2 日上线。

熟悉星爷电影的IT之家小伙伴，应该都知道他电影中的“9527”梗。电影《唐伯虎点秋香》中，周星驰饰演的唐伯虎混入华府当仆人编号就是“9527”。

《金猪玉叶》第一季共有 24 集，每集时长约 5 分钟。该剧以网络诈骗案为背景，讲述了：

实习律师叶小莱联手主播朱浩揭开“杀猪盘”诈骗真相，挽救姐姐叶小茴并找到自己职业道路的故事。男女主角“追凶”途中的一系列经历，串联起充满人间真情的小人物故事，于幽默戏谑中展现人生百态。《金猪玉叶》讨论了“杀猪盘”、职场不公等多种社会议题，剧中对追求正义、惩治“杀猪盘”的描绘，也为故事赋予了更多现实意义。

据介绍，《金猪玉叶》融入了东北话、脱口秀等喜剧元素。监制易小星表示，这部短剧包含了悬疑、爱情、喜剧，还有惊悚、动作，甚至有的地方还有一点科幻，单集有不同的看点，而且还有一条完整的主线。

海报显示，周星驰担任该剧的出品人。剧中埋了很多致敬周星驰的细节，如男主角房间墙面上的《喜剧之王》海报，部分惊悚桥段参考了《回魂夜》的音乐和镜头语言。该剧导演马史表示，24 集里能找出 100 多处致敬的地方。

《金猪玉叶》将于 6 月 2 日在抖音上线，在“九五二七剧场”抖音账号上每周更新四集。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。