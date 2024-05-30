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阿里影业 2024 财年收入 50.36 亿元，同比增长 44%，实现扭亏为盈

2024/5/30 9:16:47 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 Louis9998 的线索投递！

IT之家 5 月 30 日消息，5 月 29 日，阿里巴巴影业集团有限公司发布截至 2024 年 3 月 31 日止年度的全年业绩公告。

公告显示，阿里影业报告期内收入 50.36 亿元，同比增长 44%，经调整 EBITA 为 5.04 亿元，同比增长 61%，归属于公司所有者净利润为 2.85 亿元，实现扭亏为盈

报告期内，阿里影业电影投资制作及宣发收入约人民币 20.72 亿元，同比增长 69%；电影票务及科技平台收入约人民币 9.2 亿元，同比增长 76%；IP 衍生品及创新业务收入约人民币 10.53 亿元，同比涨幅 9%。

电影投资制作及宣发领域，公司参与逾 60 部电影的出品和发行，主宣发项目近 30 部，自制及合制项目 6 部，票房占总票房比例超过 60%，15 部影片进入同期票房前 20，储备影片数量逾 80 部。

IT之家附报告期内阿里影业已上映主要电影项目：

  • 孤注一掷：票房 38.5 亿元，合制

  • 消失的她：票房 35.2 亿元，合制、主宣发

  • 热辣滚烫：票房 34.6 亿元，主出品、发行

  • 飞驰人生 2：票房 33.9 亿元，联合出品、联合发行

  • 熊出没・逆转时空：票房 19.9 亿元，联合出品、联合发行

  • 长安三万里：票房 18.3 亿元，联合出品、主宣发

  • 人生路不熟：票房 11.8 亿元，联合出品、联合发行

  • 前任 4：英年早婚：票房 10.1 亿元，主出品、主宣发

  • 热烈：票房 9.1 亿元，联合出品、联合发行

  • 长空之王：票房 8.5 亿元，合制、主宣发

  • 三大队：票房 7.1 亿元，联合出品、主宣发

  • 周处除三害：票房 6.7 亿元，买断、主宣发

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关键词：阿里影业阿里巴巴

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