阿里影业 2024 财年收入 50.36 亿元，同比增长 44%，实现扭亏为盈

IT之家 5 月 30 日消息，5 月 29 日，阿里巴巴影业集团有限公司发布截至 2024 年 3 月 31 日止年度的全年业绩公告。

公告显示，阿里影业报告期内收入 50.36 亿元，同比增长 44%，经调整 EBITA 为 5.04 亿元，同比增长 61%，归属于公司所有者净利润为 2.85 亿元，实现扭亏为盈。

报告期内，阿里影业电影投资制作及宣发收入约人民币 20.72 亿元，同比增长 69%；电影票务及科技平台收入约人民币 9.2 亿元，同比增长 76%；IP 衍生品及创新业务收入约人民币 10.53 亿元，同比涨幅 9%。

电影投资制作及宣发领域，公司参与逾 60 部电影的出品和发行，主宣发项目近 30 部，自制及合制项目 6 部，票房占总票房比例超过 60%，15 部影片进入同期票房前 20，储备影片数量逾 80 部。

IT之家附报告期内阿里影业已上映主要电影项目：

孤注一掷：票房 38.5 亿元，合制

消失的她：票房 35.2 亿元，合制、主宣发

热辣滚烫：票房 34.6 亿元，主出品、发行

飞驰人生 2：票房 33.9 亿元，联合出品、联合发行

熊出没・逆转时空：票房 19.9 亿元，联合出品、联合发行

长安三万里：票房 18.3 亿元，联合出品、主宣发

人生路不熟：票房 11.8 亿元，联合出品、联合发行

前任 4：英年早婚：票房 10.1 亿元，主出品、主宣发

热烈：票房 9.1 亿元，联合出品、联合发行

长空之王：票房 8.5 亿元，合制、主宣发

三大队：票房 7.1 亿元，联合出品、主宣发

周处除三害：票房 6.7 亿元，买断、主宣发

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