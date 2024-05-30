全球首个，中国科学家博物馆正式开馆

IT之家 5 月 30 日消息，今天是第 8 个“全国科技工作者日”，中国科学家博物馆正式开馆，是全世界首个以国家名义为科学家群体建立的博物馆。

中国科学家博物馆位于北京奥林匹克文化结合区，集“采集、馆藏、研究、展示、教育、宣传”功能为一体，致力于展示中国科学家形象、弘扬科学家精神、打造科技工作者的精神殿堂。

IT之家注：自 5 月 30 日下午起，公众可通过国家科技传播中心或中国科学家博物馆微信公众号免费预约参观。

博物馆的首展包括一个主展和五个专题展，展览面积达到了 5000 平方米。主展分为两大板块，分别为：

“共和国脊梁 —— 中国科学家博物馆馆藏精品展”

“漫漫采集 岁物丰成 —— 老科学家学术成长资料采集工程专题展”

主展将展示 190 余位科学家的 400 余件实物、400 余张珍贵图片，以及相关科研单位提供的 10 余件大型展品。

5 个专题展览主要包括：

许身国威壮河山 —— 纪念邓稼先百年诞辰生平事迹展

归来 ——20 世纪 50 年代留美归国科学家展

选择 —— 钱学森的初心与信仰展

原本山川 极命草木 ——《中国植物志》编纂史展览

工师于国 —— 工业遗产背后的中国工程师主题展

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