江淮华为肥西“超级工厂”开启招聘，要求合资或头部车企经验

IT之家 5 月 30 日消息，江汽集团官方已经宣布与华为携手打造的豪华智能新能源汽车即将推出。

目前，负责江汽和华为合作车型生产、位于肥西中派片区的江淮高端新能源汽车基地“超级工厂”已开启招聘流程，职类为 M 级，先期主要为管理、专家岗位，包括冲压厂厂长、车身厂厂长、涂装厂厂长、总装厂厂长、工艺技术部部长、生产物流部部长、精益生产专家等。

岗位要求方面，除本科学历外，多个岗位要求有五年以上汽车行业、合资车企或头部车企相关管理经验。

江淮汽车与华为于 2019 年 12 月签署了《全面合作框架协议暨 MDC 平台项目合作协议》，双方计划在智能驾驶、智能座舱、智能电动、智能网联和云服务等方面进行深入合作，不过直至去年年底才开始进入实质性合作阶段。

江淮汽车 2023 年 12 月 1 日发布公告称，其与华为终端有限公司签署《智能新能源汽车合作协议》，自签订之日起 10 年内有效。

江淮汽车方面表示，“双方将基于华为智能汽车解决方案，在产品开发、生产制造、销售、服务等多个领域全面合作，着力打造豪华智能网联电动汽车，通过合作车型的不断升级、迭代，满足用户对智能网联汽车的需求。”

根据协议，双方合作车型的产品开发由江淮汽车总体负责，同时江淮汽车负责打造生产基地实现合作车型的交付。而华为终端或其指定的第三方在全球范围内独家提供合作车型的销售服务，包括但不限于营销、销售、用户和生态运营。在服务体系打造上，华为终端与江淮汽车将围绕合作车型共同搭建。

今年 5 月 21 日，即肥西县委宣传部微信公众号发布消息称，位于肥西中派片区的江淮高端新能源汽车基地“超级工厂”，将负责江汽集团和华为合作车型的生产。

根据安徽省生态环境厅此前公示的《江淮年产 20 万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目环境影响报告书》，该工厂总投资约 39.81 亿元，其中新增固定资产投资约 22.98 亿元。项目达产后，年产 20 万辆新能源乘用车。

《报告书》显示，江淮汽车将构建两个纯电平台（DE、X6），其中 DE 纯电平台为新能源专属平台，主要满足国内经济型和改善型市场需求，产品覆盖 B 级轿车、C 级轿车、A + 级 SUV 和 B 级车型；而 X6 纯电平台则为豪华新能源平台，覆盖车型级别为中大型 MPV 车型，通过华为智能技术赋能，积极抢占国内高端市场。

华为常务董事、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东之前还表示：华为与江淮合作的产品名称还没有定，可能要做百万级的，非常高端的（车型）。“我们对标远远超越了迈巴赫、劳斯莱斯 Phantom 这个档次，比他们更豪华、更高端、更舒享，江淮（与华为合作车型）定位是超高端。”

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