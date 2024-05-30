左前触控屏更大，HYTE 推出 Y70 Touch Infinite 机箱

IT之家 5 月 30 日消息，海外游戏 PC 整机厂商 iBUYPOWER 旗下硬件品牌 HYTE 近日推出其“网红”中塔机箱 Y70 Touch 的更新版本 Y70 Touch Infinite。

原版 Y70 Touch 机箱已因高分辨率触控屏供应不足于今年早些时候停产。

此次推出的 Y70 Touch Infinite 同原版的主要区别就是调整了机箱左前部 60Hz LCD 电容触控屏的参数规格，具体如下：

HYTE 大小 分辨率 N 点触控 亮度 对比度 可视角度 响应时间 Y70 Touch Infinite 14.5 英寸 688*2560 5 点 350 nits 1500:1 89° 20ms Y70 Touch 14.1 英寸 1100*3840 10 点 300 nits 1200:1 85° 30ms

Y70 系列机箱三维 470*320*470 (mm)，兼容 E-ATX 规格主板，180mm 高的 CPU 散热器和 235mm 长的电源，以及 4 槽厚 422mm 长的显卡。

该系列机箱可安装 2 个 3.5 英寸硬盘或 4 个 2.5 英寸硬盘。

冷却方面 Y70 系列共搭载十个风扇位，具体如下：

顶部：支持 3 个 120mm 或 2 个 140mm 风扇，兼容至厚 68mm（含风扇）的 360/280 冷排；

右侧：支持 3 个 120mm 或 2 个 140mm 风扇，兼容至厚 125mm 的 360/280 冷排；

底部：支持至厚 32mm 的 3 个 120mm 或 2 个 140mm 风扇；

尾部：支持 1 个 120mm 或 140mm 风扇，兼容 120/140 冷排。

Y70 系列机箱的 IO 面板设在触控屏下方，包含 1 个 USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-C 接口、2 个 USB 3.2 Gen1 5Gbps Type-A 接口和一个 3.5mm 二合一音频插孔。

HYTE 还同步推出了可将无屏幕的 Y70 机箱升级为 Y70 Touch Infinite 的触控屏套件，并为 Y70 机箱提供了草莓牛奶、芋头牛奶和蓝莓牛奶三种新配色。

Y70 Touch Infinite 机箱定价 379.99 美元（IT之家备注：当前约 2759 元人民币），触控屏升级套件定价 199.99 美元（当前约 1452 元人民币），牛奶系列配色 Y70 机箱定价 219.99 美元（当前约 1597 元人民币）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。