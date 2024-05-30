工信部向国电高科颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可

IT之家 5 月 30 日消息，北京时间 5 月 29 日 16 时 12 分，我国在山东省日照市黄海海域使用谷神星一号海射型遥二运载火箭，成功将天启星座 25 星至 28 星共 4 颗卫星送入预定轨道。

为支持商业航天发展，工业和信息化部随后官宣向北京国电高科科技有限公司（以下简称国电高科）颁发上述卫星无线电频率使用许可证和空间无线电台执照，同意其开展卫星物联网相关技术验证。

天启星座主要用于探索低轨卫星物联网在海洋、交通、生态环境监测、自然灾害监测、旅游等领域智能化应用的技术可行性。工业和信息化部按规定组织完成了有关频率协调工作并依法颁发了许可，为国电高科构建天地一体低轨卫星物联网技术试验系统提供了无线电频率及轨道资源支撑。

“天启星座”25 星至 28 星为天启星座的组网星，可提供全球准实时短数据传输服务。IT之家查询汇总，从 2018 年首颗卫星发射运营以来，国电高科已成功部署并运营 25 颗天启低轨卫星物联网卫星。

工信部在 2023 年 2 月发布公告，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入现行进网许可管理。

本月初，工信部向清华大学颁发了智慧天网一号 01 星无线电频率使用许可和空间无线电台执照，支持清华大学开展中轨泛同步轨道宽带通信卫星技术验证。

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