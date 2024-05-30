图森在美达成和解，但员工也遣散得差不多了

图森长达三年的纠纷，终于能画上句号。

图森未来今日对外宣布，已经和美国外国投资委员会达成和解协议。

正是这家机构，从图森 2021 年上市起就盯上了这家自动驾驶翘楚，发起长期调查，从投资者到高管再到公司技术团队，无一幸免。这也是图森上市后风波不断的罪魁祸首。

现如今，双方达成和解，图森迎来新篇章。全球无人车第一股故事结束的开始。

图森达成和解

刚刚，图森官宣，已经和美国外国投资委员会（CFIUS）达成和解。

公告显示，图森在不用承认任何过错的情况下与该机构达成和解，以前的问题一并解决。缘起 2021 年的各种猜测、调查，至此迎来终局。

因为在图森刚刚上市的时候，CFIUS 就开始格外关注这家“全球无人车第一股”。

该机构成员来自国务院、司法部、商务部、国土安全部等多个美国政府机关，此前最著名的就是出现在 TikTok 被迫分割给美国相关方的事件中。

而这次，CFIUS 同样对图森内外展开了详细调查。

最初调查原因是因为图森最大股东是新浪相关公司，是中国背景；后又将调查重点扩展到中美技术团队在技术沟通时，涉及的数据安全性问题；还有图森未来缺少安全总监、以及政府安全委员董事会。

一系列重压下董事长陈默离职，联合创始人侯晓迪除了担任 CEO 外，还要兼任董事长、CEO 和总裁，公司董事会一并改组，还设立了安全委员会。

本以为调查到此告一段落，即使董事会改组后进驻了大批无技术背景的 MBA 经理人角色，至少图森能够继续发展。

但没想到的是，由于陈默出走后成立氢能重卡公司 Hydron 图灵智卡，图森被怀疑向陈默泄露核心自动驾驶商业机密，图森董事会直接罢免 CEO 侯晓迪，公司被曝又面临外部调查。

而侯晓迪不仅发长文指责这些莫须有的指控，还联合陈默、重聘总裁吕程，利用多数股权投票权，重组董事会，权利重归创始管理团队。

不过现如今，图森未来已经和 CFIUS 达成和解，以上缺少安全总监也好、被指控泄露机密也好，这些问题都不再是问题，而且是在图森不用承认过错的情况下。

图森未来现任总裁兼 CEO 吕程表示，能够将这些问题抛在脑后，公司很高兴。

CFIUS 已经结束调查。这项决议能帮助图森更好地专注于实施下一阶段的发展。我们仍将致力于与监管机构密切合作，并全面履行我们对 CFIUS 的义务。

图森中断的退市，也有机会继续推进了。

图森的未来暂停

之所以说达成和解后，有利于继续推进图森中断的退市进程。

是因为如今所有商业活动包括退市都被中断，就是与 CFIUS 曾怀疑图森向陈默离职成立的新公司存在关联，涉嫌技术相关的转让、违反国家安全协议有关。

这件事当时不仅导致侯晓迪最终被迫出走，还引发一场诉讼，两位图森的美国股东把图森未来告上了法庭。

虽然原告没有拿出直接和确凿的证据，证明公司确实泄露商业机密，但南加州法院还是对图森未来下达临时限制令，表示以此防止可能存在的商业机密被进一步泄露的情况。

尽管限制令的期限为 45 天，图森还是决定暂停当前所有商业活动，以确保遵守法规，恢复时间未知。

如今被怀疑的源头已经消失，图森恢复商业活动或许也能提上日程。

不过反观图森的近况，这次中断已经对公司造成影响。

因为图森在美退市，就是公司重心转亚洲后的行动之一，曾经还在美国裁员 75%，做好全面撤退的准备。

当时图森中国层面还出来回应称，承诺中国业务开展不会因为美国退市受到影响。

但从今年 1 月 30 日，限制令一出，图森所有商业活动都停了，包括中国研发和业务落地的进展。

智能车参考则获悉，图森美国的研发团队已经差不多遣散殆尽，中国团队也基本星散八方了。

其中最核心的人才变动，就是最近图森中国的 CTO 王乃岩，被曝加入小米汽车，直接向小米技术委员会主席、小米汽车自动驾驶整体负责人叶航军汇报。

他在图森时不仅主管中国的 L4 算法团队，还负责 L2+/L3 智能卡车业务线，是图森的核心创始团队成员之一。而他的出走，无疑是会对重心在中国的图森未来造成非常大的影响。

图森大概还需要更长的时间，来重启未来。或者说需要结束上一段，才能开始新征程 —— 如果还有新征程。

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