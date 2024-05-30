比亚迪方程豹豹 5 第二次 OTA 将至：仪表显示海拔信息、语音可调云辇悬架高度

支持云辇高 & 低档位下开启智能驾驶辅助功能：如智能领航、自动泊车等 L2 + 级智能驾驶辅助功能。

新增迎宾功能：车辆熄火、悬架高度处于“标准”后，高度将自动降低到“低”。

取物功能：打开后备箱门，后悬高度会自动降低，在关上后备箱门之后将恢复到原始高度。

露营调平功能：在凹凸不平的地面上，开启该功能可将车身调整至水平状态。