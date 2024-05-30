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比亚迪方程豹豹 5 第二次 OTA 将至：仪表显示海拔信息、语音可调云辇悬架高度

2024/5/30 15:28:35 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 30 日消息，比亚迪集团方程豹事业部总经理熊甜波今日宣布，豹 5 第二次 OTA 升级在五月底正式推送，此次 OTA 优化了 15 项已有功能，新增 13 项功能，其中云辇旗舰版、云辇豪华版新增 6 项功能，包括“露营调平”功能。

根据官方海报，此次 OTA 从 5 月 30 日起（今日）陆续展开推送。IT之家汇总内容如下：

  • 新增越野风格仪表主题：将显示发动机水温、电机温度等信息。

  • 新增仪表能量流：可随时查看当前车辆能量来源情况。

  • 新增高德地图定制版：可显示红绿灯倒计时显示。

  • 新增仪表 SOC 百分比显示（State of Charge 荷电状态）。

  • 新增仪表显示海拔信息：显示当前所处海拔高度数值。

  • 新增副驾屏手机投屏：手机内容副驾屏可同步显示。

  • 新增蓝牙通话号码归属地信息，可在中控屏显示。

云辇版新增如下功能：

  • 支持云辇高 & 低档位下开启智能驾驶辅助功能：如智能领航、自动泊车等 L2 + 级智能驾驶辅助功能。

  • 新增迎宾功能：车辆熄火、悬架高度处于“标准”后，高度将自动降低到“低”。

  • 取物功能：打开后备箱门，后悬高度会自动降低，在关上后备箱门之后将恢复到原始高度。

  • 语音调节：智能语音支持调节云辇悬架高 / 低。

  • 超低功能：踩住制动踏板下拨下降开关 7 秒以上，可触发超低功能，适用于驶入地下车库等场景。

  • 露营调平功能：在凹凸不平的地面上，开启该功能可将车身调整至水平状态。

15 项全新优化功能：

优化流媒体内后视镜视野显示【云辇旗舰版】、优化小憩模式智能语音响应、优化转向手感【云辇旗舰版、云辇豪华版】、优化设置项文字和弹窗显示、优化全景影像车体图显示、优化倒车换挡平顺性、优化空调性能、优化自动泊车功能、优化预约充电动效显示、优化智能领航功能、优化卡片收起的 UI 显示效果、优化前方横向碰撞制动功能、优化氛围灯预览显示效果、优化小憩模式座椅舒适性、取消弹射起步冷却时间。

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关键词：比亚迪方程豹豹5汽车OTA

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