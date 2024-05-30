12.1 英寸 120Hz 屏幕：小米 Redmi Pad Pro 平板 1299 元送钢化膜

小米 Redmi Pad Pro 平板 发布于 2024 年 4 月 10 日，6GB + 128GB 发售价 1499 元。

京东 618 大促期间，5 月 31 日晚 8 点，Plus 会员到手价为 1299 元：

另外，8+128G 版也在大促中，到手价为 1399 元（发售价 1599 元）。

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该平板提供三款配色，分别为浅湾蓝、烟青绿以及深灰色，搭载 12.1 英寸 2.5K+120Hz LCD 屏，亮度 600 尼特，多档可变刷新率，获得中国质量认证中心视觉健康友好度 S++ 认证、三重莱茵护眼认证等。

该平板搭载骁龙 7s Gen2 处理器，配有 10000mAh 电池，支持 33W 快充及反向充电功能，号称可超长待机 56.7 天。此外，该平板出厂搭载小米澎湃 OS，支持 5G 网络共享、无线副屏、键鼠共享等生态互联功能。、

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