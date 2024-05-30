一汽丰田新款皇冠陆放汽车上市：中型 SUV、骁龙 8155，28.48 万元起

IT之家 5 月 30 日消息，新款丰田皇冠陆放今日上市，该车为小改款车型，外观上基本没有变化，主要在配置上进行升级，搭载新一代车机系统，售价区间 28.48-33.28 万元。

IT之家附该车详情内容如下：

外观方面

新款皇冠陆放延续了 2023 款家族化设计语言，取消巴黎红，新增星际蓝配色，标配 20 英寸轮毂。车身尺寸方面为 5015/1930/1750（mm），轴距为 2850mm，定位中型 SUV。

内饰方面

新款皇冠陆放在内饰设计方面，主要对配置进行了升级。座椅和头枕上增加皇冠 LOGO 印花，全系标配手机无线充电和数字钥匙。

此外，中配车型的中控屏升级为 10.25 英寸，增加后视镜自动折叠、倒车影像等。顶配车型配备 12.3 英寸中控屏、支持方向盘电动调节及加热等。

功能方面

新款皇冠陆放车机配备高通骁龙 8155 芯片，搭载 Toyota Pilot 高阶智驾系统，拥有“你好丰田”智能语音交互系统、智能家居、健康关怀等功能，支持数字钥匙、远程控制车门及空调等。

新版车机系统支持车载定制微信、QQ 音乐等 28 项常用小程序；支持 CarPlay / HiCar / CarLife 手机无线互联。

动力方面

新款皇冠陆放提供 2.0T 和 2.5L 混动两种动力方式：

2.0T 发动机最大功率 182 千瓦，最大扭矩 380 牛・米，传动匹配 8AT 变速箱，百公里油耗 8.75L；

2.5L 混动系统最大功率 181 千瓦，最大扭矩 270 牛・米，传动匹配新一代 E-CVT 电子无极变速箱，四驱版车型油耗为 5.97L。

售价方面

2.0T（2.0T D-4ST 搭载动态扭矩矢量控制系统）

四驱劲享版 28.48 万元

四驱劲耀版 29.98 万元

2.5HEV（2.5L 智能电混双擎 E-Four 电子四驱）

两驱豪华版 28.48 万元

四驱豪华版 29.68 万元

四驱尊贵版 30.98 万元

四驱旗舰版 33.28 万元

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